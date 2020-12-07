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SAĞLIK BAKANI PİLLİ ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRDİKLERİNİ AÇIKLADI

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı öğrencilerin ülkeye gelişlerinde bazı kolaylıkların sağlanması taleplerinin değerlendirilerek ele alındığını ve çalışmaların ivedilikle başlatılacağını açıkladı.

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SAĞLIK BAKANI PİLLİ ÖĞRENCİLERİN TALEPLERİNİ DEĞERLENDİRDİKLERİNİ AÇIKLADI

Bakan Pilli, yurt dışında yaşayan KKTC vatandaşı öğrencilerin yeni yıl tatilinde ülkeye gelişlerinde uygulanacak koronavirüs önlemleriyle ilgili talepleri konusunda yazılı açıklama yaptı.

Uzun süredir ailelerinden uzak kalan öğrencilerin yeni yıl tatillerini değerlendirmek ve ailelerini görmek maksadıyla ülkeye gelişlerinde belli kolaylıkların sağlanması konusunda bakanlığa yaptıkları talepleri ele aldıklarını ve değerlendirdiklerini kaydeden Pilli, şunları ifade etti:

“KİMSENİN KUŞKUSU OLMASIN... İVEDİLİKLE SONUÇLANDIRILIP AÇIKLANACAK”

“Öğrencilerimizin taleplerinin karşılanması noktasında gerekli çalışmalar en kısa sürede tamamlanarak evlatlarımızın ülke ve aile hasretlerine son verebilmeleri adına elimizde imkan ve olanaklar dahilinde tüm çabayı ortaya koyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Üretilecek kararlar, öğrencilerimizin tatil programlarını aksatmamak adına ivedilikle sonuçlandırılacak ve kamuoyuna duyurulacaktır."

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