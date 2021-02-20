"Sağlık Bakanı'na yazıklar olsun"

AL Amiloidoz teşhisi konan ve aktif tedavi gören kronik hasta Devrim Barçın, 55 yaş altında olduğu için kendisine corona virüs aşısı yapılmamasına isyan etti: “Kimden oy gelecekse aşı ona yaptırılıyor. Yazıklar olsun böyle Sağlık Bakanına!”





Barçın şunları söyledi:

"1,5 yıl önce ilik nakli oldum. Aktif tedavi gören bir kronik hastayım. Sıra numarası aldım, kayıt yaptırmaya geldiğim zaman 55 yaş altında olan birine aşı yapılmıyormuş. Benim gibi çok önemli kronik hastalığı olan insanlar da var ve geri dönüyoruz. Burada çalışan insanlara bir eleştirim yok, Sağlık Bakanına sesleniyorum, sıfır risk grubunda olup dışarı çıkmayan

Dünyada nadir görülen ve protein hastalığı olarak nitelendirilen AL Amiloidoz tanısı konan Devrim Barçın, 55 yaş altı kronik hastalığı olan vatandaşlara corona virüs aşısı yapılmamasını eleştirdi. Aşı olmak için saatlerce Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi 'nde sıra bekleyen ama 55 yaş altında olduğu için aşı yapılmayan Barçın, sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayın ile Sağlık Bakanı Ali Pilli'ye ağır eleştiriler yaptı.Barçın şunları söyledi:"1,5 yıl önce ilik nakli oldum. Aktif tedavi gören bir kronik hastayım. Sıra numarası aldım, kayıt yaptırmaya geldiğim zaman 55 yaş altında olan birine aşı yapılmıyormuş. Benim gibi çok önemli kronik hastalığı olan insanlar da var ve geri dönüyoruz. Burada çalışan insanlara bir eleştirim yok, Sağlık Bakanına sesleniyorum, sıfır risk grubunda olup dışarı çıkmayan basın emekçisini, muhtarları aşılamaya başlayan, halk ile iletişimi olmayan polisteki birimleri ya da kamudaki kişileri aşılayan -ki bu insanlara bir şey demiyorum- Sağlık Bakanı, biz tedavimizi bırakıp geliyoruz ve kendi yaptığı aşı planına uymuyor. Çünkü yaşa bakılmaksızın kronik hastaların aşılanması söyleniyor kendi aşı planında ama bize aşı yapmıyor, halkla teması olmayan kişilerin aşılarını yaptırıyor. Bu sağlık bakanının politikası tamamen seçime yönelik. Kimden oy gelecekse aşı ona yaptırılıyor, yazıklar olsun böyle sağlık bakanına, yazıklar olsun hükümetin sağlık politikasına. 55 yaşındaki kronik hastaların hala aşılanmaması kabul edilebilir değildir. torpille aşı yapılan gencecik insanlara da el insaf diyorum, umarım kafanızı yastığa koyduğunuzda rahat uyuyabilirsiniz. Sayın Sağlık Bakanı artık lütfen çağrımızı dikkate al ve bir an önce kronik hastaları aşıla. Kendi yaptığınız plana uyun."