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Sağlık Bakanı Altuğra, Tıp-İş yetkilileriyle ile görüştü, eylem kararı askıya alındı

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Sağlık Bakanı Altuğra, Tıp-İş yetkilileriyle ile görüştü, eylem kararı askıya alındı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (Tıp-İş) Başkanı Dr. Mustafa Taşçıoğlu ve sendika yönetimi ile görüştü.

Bakan Altuğra, sendikanın talep ettiği soruların çözümü konusunda sendika ve bakanlığın birarada olacağı bir toplantı gerçekleştireceklerini ve karşılıklı taleplerin ele alınacağını belirtti.

Altuğra, aynı zamanda hastane yönetim kurullarının daha aktif çalıştırılması konusunda anlaşmaya varılması ile birlikte Tıp-İş' in eylem kararını askıya aldıklarını açıkladı.
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