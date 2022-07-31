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Sağlık Bakanı Altuğra, Ankara'ya gidiyor

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Sağlık Bakanı Altuğra, Ankara'ya gidiyor
Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra, TC Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın daveti üzerine beraberindeki heyetle birlikte yarın Bakan Fahrettin Koca ile görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya gidiyor.
Sağlık Bakanlığı’nın alt yapı projeleri ve pandemi sürecinin değerlendirileceği Ankara ziyaretinde Bakan Altuğra'ya Bakanlık Müsteşarı ve Özel Kalem Müdürü eşlik edecek.
 
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