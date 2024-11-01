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Sağlık alanında faaliyet gösteren örgütler ortak basın açıklaması yaptı

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Sağlık alanında faaliyet gösteren beş örgüt Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşanan olayla ilgili sağlık sisteminden sorumlu olanların günah keçisi yaratmaya çalıştığını savunarak, adil yargılama süreci sağlanması gerektiğini belirtti.

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Sağlık alanında faaliyet gösteren örgütler ortak basın açıklaması yaptı
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Ortak açıklama yapan beş örgüt, “Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde yaşanan ve 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin genel durumunun bozulması ile neticelenen üzücü olayda, olayın medyatik boyutu da göz önünde tutularak hekimlere yönelik ithamları üzülerek medyadan öğrenmekteyiz.” ifadelerini kullandı.
Hekimlerin olaydan önce de olay sırasında ve sonrasında da özveri ile çalışarak hastalara insanüstü bir bakım vererek birçok bebeğin hayata tutunmasını sağladığı belirtilen açıklamada, yaşanan bu üzücü olayın tam olarak aydınlatılması ve yenilerinin yaşanmaması için tüm yönleri ile araştırılması ve adil bir yargılama sürecinin sağlanmasının önemli olduğu kaydedildi.
Açıklamada, “Gelinen süreçte sağlık sisteminden sorumlu olan esas suçlular; yöneticiler, yarattıkları sistemi savunmak adına günah keçileri yaratmaya çalışmaktadırlar. Halkın ve ailelerin öfkelerini dindirmek amacıyla haksız bir şekilde hekimlere bedel ödettirilmeye çalışılması halinde, bundan sorumlu olanlara karşı örgütlü mücadele etmekten ve tüm hukuki haklarımızı kullanmaktan çekinmeyeceğimizin bilinmesini isteriz” denildi.
Açıklamaya imza koyan örgütler şunlar: “Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu, Kıbrıs Türk Pediatri Kurumu Yönetim Kurulu”.
 
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