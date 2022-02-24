“Sağlığımız iki dudak arasında”

Eczacılar Birliği Başkanı Öksüz: “Sağlığımız bile başka ülkelerdeki ilaç firmalarının iki dudağı arasına bakmakta. Maliyeti en düşük bir burun spreyine erişmemiz bile başka ülkelerdeki bireylerin kararlarına kaldı. Resmen muhtacız”





Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaklaşık 45 yıllık mesleki deneyimi olan çok değerli bir meslektaşının, ‘ilaç sektöründe hayatımda böylesine yokluk hatırlamam’ dediğine işaret etti.

Öksüz’ün paylaşımı şu şekilde:

“Yaklaşık 45 yıllık mesleki deneyimi olan, çok değerli bir Meslektaşım şöyle dedi;

“ilaç sektöründe hayatımda böylesine yokluk hatırlamam”

İşin özeti bu işte.

Sağlığımız bile başka ülkelerdeki İlaç firmalarının iki dudağı arasına bakmakta. Maliyeti en düşük bir burun spreyine erişmemiz bile başka ülkelerdeki bireylerin kararlarına kalmıştır. Yani resmen muhtacız muhtaç!

Bu arada, İlaç zammından sonra en nihayet ülkemize yavaştan ilaç gönderilmeye başlandı.

Bu süreçte vatandaşa en doğru bilgiyi aktaran, hastalara kesintisiz ilaç erişimini sağlayan ve de sağlık alt YAPISIZLIĞININ tüm yükünü çekerek topluma hizmet eden meslektaşlarıma ve ecza depolarımıza emeklerinden dolayı çok teşekkür ederim