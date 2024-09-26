Sağlığa anlamlı bağış

KKTC FBİDER’in çocuk onkoloji tedavisinde kullanılmak üzere aldığı iki cihazlar, Çocuk Onkoloji bölümüne teslim edildi

Fenerbahçeli taraftarlar, bir kez daha yardım organizasyonunda buluştu.

19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü’nde düzenlenen dev organizasyondan sağlanan gelirin çocukların tedavisinde kullanılacağı açıklanmıştı. Öyle de oldu.

KKTC FBİDER’in çocuk onkoloji tedavisinde kullanılmak üzere aldığı iki infusyon pompası cihazları, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Onkoloji Servisi Çocuk Onkoloji bölümüne teslim edildi.

Çocuk onkolojisinin yenilenmesi ve geliştirilmesi için büyük çaba harcayan Nicosia New Generation Lions Kulübü de KKTC Fbider ile birlikteydi.

Tedavi gören çocuklara gerekli olan ilaç ya da solisyonların ayarlanan zaman içinde ve belirli akışkanlık ile verilmesini sağlayan cihazlar, Başhekim Dr. Adil Özyılkan ve bölüme bağışlandı.

KKTC Fbider adına dernek başkanı Burçin Aliusta, Nicosia New Generation Lions Kulübü adına Burcu Vudalı kısa bir konuşma yaptı.

İki başkan da sağlığın, özellikle de çocuk sağlının her şeyden önde olduğunu belirtti, desteklere devam edeceklerini vurguladı.

