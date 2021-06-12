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Sağlığa anlamlı bağış

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Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne yeni doğan bebekler için kullanılacak bazı cihazları bağışladı

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Sağlığa anlamlı bağış
 
Girne Özgürada Lions Kulübü, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Yeni Doğan Çocuk Servisi’ne bağışta bulundu.
Girne Özgürada Lions Kulübü sponsorlar aracılıyla, servise; iki infizyon pompası, bir şırınga pompası, bir nibilizatör ve süt ısıtıcısı bağışladı.
Girne Özgürada Lions Kulübü Başkanı Kadriye Erdem, 2020-21 hizmet döneminde ana aktiviteleri çerçevesinde Yeni Doğan Çocuk Servisi’ne bağış yapmaya karar verdiklerini söyleyerek, sponsorlar aracılığıyla cihaz bağışında bulunduklarını belirtti.
Erdem, sponsorlar Özge Taşker Falyalı, Ulcay Han ve eşi, Erdem and Co. Muhasebe Bürosu’na teşekkür etti.
 
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