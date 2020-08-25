Sadrazamköy halkının tatbikatlardan hiçbir şikayeti yoktur

Sadrazamköy muhtarı Mehmet Çakır, bölgede gerçekleşen askeri tatbikatlarla ilgili köy halkının hiçbir zaman rahatsız olmadığını söyledi ve askerin bölgede olması kendilerine rahatsızlık değil, güven verdiğini belirtti





Sadrazamköy muhtarı Mehmet Çakır, bölgede gerçekleşen askeri tatbikatlarla ilgili köy halkının hiçbir zaman rahatsız olmadığını, bundan sonra da olmayacağını açıkladı.

“Sadrazamköy tatbikat bölgesinde 21 Ağustos- 10 Eylül tarihlerinde yapılacak atışlı tatbikat nedeniyle” basında yer alan bazı haberlerde, köy halkının rahatsız olduğunun yazıldığını ama köyde böyle bir rahatsızlık olmadığını ifade eden Mehmet Çakır, “Biz hiçbir zaman askerimizden ve tatbikatlardan rahatsız olmadık. Köyde böyle birileri yok, rahatsız olanlardan haberdar değiliz” diye konuştu.

Askerin bölgede olması kendilerine rahatsızlık değil, güven verdiğini belirten Çakır, askerlerimize her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

Çakır, “Gerektiğinde biz de askeriz, askerden ya da tatbikattan rahatsız olmak ne demek, kesinlikle basında yazılanları kabul etmeyiz” dedi.

Askeri tatbikattan kimlerin rahatsız olduğu konusunda araştırma yaptıklarını ama bu yazıları yazanların şikayetçilerin ismini vermediğini belirten muhtar Çakır, “Bu yazılar yazılmadan bizim de görüşümüz alınsa daha etik olurdu” diye konuştu.

Mehmet Çakır, bu şikayetleri kimler yaptıysa bunların Sadrazamköy’den kişiler olmadığını, o nedenle “Sadrazamköy halkı şikayetçi” ifadesini kesinlikle kabul etmediklerini söyledi.

Çakır, Sadrazamköyle ilgili haber yapacak gazetelerin bundan sonra kendilerini de aramasını istedi.

Köy halkından İbrahim Aslantürk de muhtarın doğruları söylediğini, bir Sadrazamköylü olarak askeri birlikten ve tatbikatlardan şikayetçi olmadıklarını, şikayetçi olan bir köylüyü de görmediklerini vurguladı.

İbrahim Aslantürk, askeri birliklere yakın yaşamanın kendilerine ancak mutluluk ve güven verdiğini belirterek, bunca yıldır askerlerle çok yakın olduklarını ve onlar için her türlü yardımı ile özveriyi gösterebileceklerini kaydetti.



