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“Sadece çok üzgünüm”

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Basın Sen, gazeteci Serhat İncirli’nin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyaretinde Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkarılmasını Cumhurbaşkanlığı önünde eylemle kınadı. İncirli ise “Sadece çok üzgünüm, ilk kez böyle bir olay yaşadım, üzgünüm” ifadelerini kullandı

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“Sadece çok üzgünüm”
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Basın Sen, Cumhurbaşkanlığı önünde basın açıklaması yaptı, gazeteci Serhat İncirli’nin Cumhurbaşkanlığı'ndan çıkarılmasını "şiddetle" kınadı, “kabul edilemez” olarak niteledi. 
Basın Sen’e, bazı sendikalar da destek verirken, Serhat İncirli de basın açıklaması sırasında hazır bulundu. 
Serhat İncirli, soru üzerine “Sadece çok üzgünüm, ilk kez böyle bir olay yaşadım, üzgünüm” dedi. 
Basın Sen Başkanı Ali Kişmir, tüm görüşlere saygı duyarak hareket ettiklerini, farklılıklara rağmen demokratik bir şekilde çalıştıklarını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkeye gelişinde yaşanan olayın kabul edilir olmadığını söyledi. 
İfade, düşünce özgürlüklerinin zenginlikleri olduğunu belirten Kişmir, makamların da buna tahammül göstermesi gerektiğini söyledi.
Basın Sen, Basın, Yayın ve Propaganda Sekreteri Pınar Barut da ortak açıklamayı okudu, “Basın emekçilerinin gazetecilerin onuruyla ekmeğiyle itibarıyla oynamanıza müsaade etmeyeceğiz” diye konuştu. 
Açıklamada şöyle denildi: "Bir ülkenin demokratik gelişim düzeyi, özgürlüklere bakış açısı, yurttaşlarının doğru bilgi alma ve bilgiye erişim hakkının ne boyutta olduğu; çok sesliliğin, basın ve ifade özgürlüğünün varlığıyla ölçülebilir.
O ülkenin gerek kendi basın emekçilerinin ve gazetecilerinin gerekse seçimler ya da dünyayı ilgilendiren başka konularda o ülkede geçici olarak görev alan yabancı basın mensuplarının çalışma alanlarının özgürlüğü de bir diğer göstergedir.
Bir ülkede gazeteciler, bırakın bizzat engellenmeyi, bizzat baskı ve tehdit görmeyi ve işiyle-aşıyla tehdit edilmeyi, kendi kendine otosansür uygulama ihtiyacı hissediyorsa dahi o ülkede ifade özgürlüğünden bahsedilemez."
Serhat İncirli ile ilgili uygulama konusunda Cumhurbaşkanlığı'na eleştiriler yöneltilen açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı ve diğer tüm kamu kurumları, orada geçici süreyle oturanların değil Kıbrıs Türk toplumunun kurumlarıdır" denildi.
 
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