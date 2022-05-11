“Sadece böyle günlerde hatırlanmamızdan üzgünüm”



Engelli Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Refia Arı, sadece böyle günlerde hatırlanmaktan üzgün olduğunu, engelli bireylerin gidebileceği bir merkez olması için çok uzun yıllar boyunca uğraşmak zorunda kaldıklarını ancak bu merkezlere ilişkin yasanın bir türlü geçemediğini anlattı.

Engelli erken tanısının ülkede halen daha yapılmadığını ve bundan dolayı erken yaşta eğitime başlanamadığı için engellilerin hayatında büyük kayıplar yaşandığını ifade eden Arı, engellilerin evde eğitimine yönelik iki toplumlu bir proje yaparak, yurt dışında eğitim aldıklarını ancak Milli Eğitim Bakanlığı ülkede gönüllü çalışmalarını başlatmalarına izin vermediğini öne sürdü.

18 yaş üstü rehabilitasyon merkezleri kurmalarına rağmen, “devletin gerekli malzemeyi almamasından dolayı” buralarda atölyelerin çalışmadığını, engelli için çok önemli olan müzik, spor ve fizyoterapi gibi alanlarda öğretmenlerin olmadığını dile getiren Arı, bu alanlarda eğitim almış kişiler olarak gönüllü olarak bu merkezlerde eğitim vermek istediklerini ancak bu imkanın kendilerine devlet tarafından verilmediğini söyledi.

“Bu ülkede ailesi vefat eden engellilerin kalabileceği bir yer yok. Ya Lapta Huzurevi’ne ya da Barış Ruh ve Sinir Hastanesi’nde kalmak zorunda bırakılıyorlar. Onların yeri orası değil” diye konuşan Arı, bu amaç için 2014 yılında temeli atılan ve binası tamamlanan yaşam evinin atıl bir vaziyete beklediğini kaydetti.

