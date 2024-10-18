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"Sadaka değil, haklarımızı istiyoruz"

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Maliye Bakanlığı önünde eyleme giden KTOEÖS, ayrıcalıklı kesimlere ülke kaynaklarının verildiğini, öğretmenlerin ise haklarının budandığını belirtti

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"Sadaka değil, haklarımızı istiyoruz"
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Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), "eğitim, sağlık gibi sektörlerde sorunlara çözüm üretilemediğini, ayrıcalıklı kesimlere ülke kaynaklarının verildiğini, konu çalışan haklarına geldiğinde ise bütçe ve kaynak noksanlığının öne sürüldüğünü" iddia etti.

Sendika saat 11.30’da Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yaparak, "hazırlık ödeneği ve grev kesintileri dahil öğretmenin yasal haklarından tasarruf edenlerin artık oturdukları koltuklarda rahat oturamayacaklarını" ileri sürdü; 

toplumun artık fiziksel eylemlere hazırlıklı olması gerektiğini, pasif ve aktif direnişler gerçekleşeceğini söyledi.

Basın açıklaması sırasında “Geleceğin Mimarı Öğretmenlerdir; Maliye Bakanı Değil” ve “Sadaka Değil, Yasal Haklarımızı İstiyoruz” pankartları açıldı.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem Bakanlık önünde yaptığı açıklamada, öğretmenin de okullar gibi yüzlerce sorunu bulunduğunu ve eğitimde yaşanan sıkıntıların yükünü okul yönetimleriyle öğretmenlerin çektiğini kaydetti.

Öğretmenin yasal haklarının dahi sorgulanır hale geldiğini söyleyen Eylem, hazırlık ödeneklerinin ödenmediğini, sendikaların defalarca yazılı olarak da sunduğu çözüm önerilerininse dikkate alınmadığını savundu.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de ülkede vergi afları yaşandığını, yüzde 70’lik kayıt dışı ekonomi bulunduğunu örtülü ödeneğe büyük paralar ayrıldığını, makam arabaları için yüksel harcamalar yapıldığını ve “ayrıcalıklı” kesime arazilerin peşkeş çekildiğini ileri sürdü.

Tüm bunlar olurken “bordro mahkûmu” konumunda olduğunu savunduğu çalışanların haklarının budandığını ve bütçe  öne sürülerek “kaynak yok” açıklaması yapıldığını  söyleyen Gökçebel,  bunun bir tercih meselesi olduğunu kaydetti. Gökçebel, ülkede tüm cezai müeyyidelerin de çalışanlara uygulandığını kaydetti.

“Bu ülkede tasarruf sadece çalışanlardan yapılmasın, ülkenin kaymağını yiyenlere de bakılsın" diyen Gökçebel, "okullar dökülürken, öğretmen hakları üzerinden tasarrufa gidilmeye çalışıldığını ve Anayasa’nın hiçe sayıldığını" iddia etti.

Pazartesi kamuda yetkili 5 sendikanın Maliye Bakanlığındaki toplantıda bir araya geleceğini, bugün de eylem için Başbakanlık önünde olacaklarını söyleyen Gökçebel, toplumun artık fiziksel eylemlere hazırlıklı olması gerektiğini, pasif ve aktif direnişler gerçekleşeceğini ifade etti.

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