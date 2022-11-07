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"Şaçmalar kahvaltı sofrasına düşecek kadar yakın”

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Gazeteci Perihan Aziz, Bağlıköy'ün "Eko Köy" statüsünde ve "Cittaslow" sınırları içinde olduğunu anımsatarak, bölgenin sessiz ve çevre dostu olması gerekirken, avcıların neredeyse köyün içinde avlandığına dikkat çekti

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"Şaçmalar kahvaltı sofrasına düşecek kadar yakın”
 
 
Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) eski müdürlerinden olan Perihan Aziz, Bağlıköy’de işlettiği butik otelde konaklayan yabancı konukların silah seslerinden dolayı tedirgin olduğunu ifade ederek, "Şaçmalar kahvaltı sofrasına düşecek kadar yakında" dedi.
Kişisel sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Aziz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sayın İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Bağlıköy Eko Köy statüsünde. Ayrıca cittaslow sınırları içinde. Sessiz ve çevre dostu bir yer. Öyle mi acaba? Bugün avın ilk günü ve neredeyse köyün içinde avlanılıyor. Yabancı konuklarımız tedirgin Şaşmalar kahvaltı sofrasına düşecek kadar yakında. Övündüğümüz kuş sesleri suskun. Avcıları köy yakınlarından uzaklaştıracak önlemleri alamaz mısınız? Saygılar."
Daha sonrasında Perihan Aziz’in paylaşımının altına Ziya Öztürkler’den yanıt geldi. Öztürkler, “İlgileneceğim Perihan hanım” şeklinde bir yorum yaparak, konun takibini sürdüreceğini açıklamış oldu.
 
 
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