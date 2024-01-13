Arıklı'nın mal varlığı tartışmalarına, Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı da katıldı ve “nasıl aldın" sorusunun saçma bir saldırı olduğunu vurguladı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın gündeme getirdiği, YDP Genel Başkanı Bayındırlık ve Ulaştırma Erhan Arıklı'nın mal varlığı tartışmalarına, Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı da katıldı.

Ayhan Arıklı, 30 yıldan fazla emlak ve müteahhitlik işleri ile uğraştıklarını belirterek, "Nasıl aldın" sorusunun saçma bir saldırı olduğunu ifade etti.

Erhan Arıklı'nın kardeşi Ayhan Arıklı'nı paylaşımı şöyle:

“Emlak ve Müteahhitlik işi uğraşan birine nasıl aldın sorusunu sormak kadar saçma bir saldırı olabilir mi?

Biz 30 yıldan fazla emlak ve müteahhitlik işleri ile uğraşıyoruz. Binlerce konut yaptık KKTC vatandaşlarına 10- 15 yıl vadelerle TL ile satış yaptık. 100’lerce takas usulü arazi aldık. Yerini görmediğim onlarca arazinin tapuları dosyamda var. Sn. Erhan Arıklı iş ve kâr ortağımdır. Emlak işleri ile ilgilenmez. Oğlu Erkan S. Arıklı ve eşi Nurgün Taşçı Arıklı emlak işleri ile ilgilenir.



