Sabit Radar Cezaları Buhar Oldu

CTP Milletvekili Sami Özuslu, Bakan Arıklı'nın "maliye para vermedi" gerekçesiyle sabit trafik radar cezalarının dağıtımını durdurması sonucu kamu maliyesinin 300 milyon TL kayba uğradığını vurguladı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Sami Özuslu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın "maliye para vermedi" gerekçesiyle sabit trafik radar cezalarının dağıtımını durdurması sonucu kamu maliyesinin 300 milyon TL kayba uğradığını açıkladı.

Özuslu, sistemin caydırıcılığını yitirdiğini ve trafik kazalarının arttığını belirterek, Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da duruma seyirci kaldığını vurguladı.

Özuslu’nun paylaşımı şöyle:

“Arıklı’nın sebep olduğu, Berova’nın da seyirci kaldığı kayıp 300 milyona çıktı.

Yaklaşık bir yıldır defalarca gündeme getirdiğim ‘sabit trafik radarları’ konusunda gelinen aşama oldukça vahim. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ‘maliye para vermedi’ gerekçesiyle 2023 yılı başında dağıtımını durdurduğu ‘sabit radar trafik cezaları’nda kamu maliyesinin kaybı 300 milyon TL’ye dayandı. Bizzat Sayıştay Başkanlığı’na suç duyurusunda bulunduğum bu konuda Arıklı bu yılın Mayıs ayında ‘ihaleye çıktıklarını, Haziran ortasında cezaların dağıtımına başlanacağını’ söylemişti. Ağustos’un sonuna geldik, ancak ihale sonuçlanmadı. Daha doğrusu Rekabet Kurulu ihaleyi iptal etti. Kurulun kararı ayrı bir mevzu ama sonuç ortada: 2006 yılından itibaren yol ve trafik güvenliği bakımından önemli bir caydırıcı sistem olan ve kritik kavşaklarda ölümlü kazaların azalmasını sağlayan ‘sabit trafik radarları’ 2023 yılının başından bu yana işlevsizleştirilmiştir. Tam 20 aydır sabit radarların yazdığı ve polis tarafından ‘suç bildirim formu’ olarak hazırlanan cezalar dağıtılamadığı için sistemin caydırıcılığı ortadan kalkmış, ayrıca kamu maliyesine girmesi gereken yaklaşık 300 milyon TL de toplanamamıştır. Dahası, sabit radar gelirleri ile ödenen Trafik Parkı personeli bu yılın başından itibaren kaderine terk edilmiş, çocuklara trafik eğitimi veren park da devre dışı kalmıştır. Tüm bunlar Erhan Arıklı’nın mevcut sözleşmeleri yok sayarak, ‘sabit trafik radar’ sistemiyle ilgili başka firmaları devreye sokma niyetinden ve Maliye Bakanı Özdemir Berova’nın da tüm ikazlarımıza rağmen konuya seyirci kalmasından kaynaklanmıştır. Trafik kazalarında can kayıplarımız tavan yaparken, yıllardır işleyen ‘sabit radar’ sisteminin bu şekilde tarumar edilmesi kabul edilemez. Daha önce de defalarca söylediğim gibi, sabit radar cezalarının dağıtımında, halka en yakın yönetimler olan belediyelerle işbirliği yapılmalıdır. Birçok belediyenin bu konuda taleplerini aylar önce hükümete ilettiklerini de biliyoruz. Ama belediyelere cevap bile vermediler. Çünkü ortada halkını düşünen bir hükümet yok! Nitekim Erhan Arıklı’nın önce Aselsan, o olmayınca şimdi Radarsan ve Polsan adlı şirketleri ihalesiz biçimde ‘sabit trafik radarları’ konusunda etkili hale getirme çabası her haliyle sırıtırken, 300 milyon TL’ye varan cezaların kamu maliyesine girmesinden sorumlu Maliye Bakanı Özdemir Berova da olup biteni tribünlerden seyre devam ediyor! Geçen yılın Aralık ayında bizzat ihbarda bulunduğum Sayıştay’ın bu konudaki raporunda neler yazılacağını ve raporun ne zaman çıkacağını merakla beklerken, kimilerinin de geceleri korkulu rüyalar görmekte olduğunu tahmin edebiliyorum. E görsünler! Belki öyle zannediyorlar, ama memleket asla sahipsiz değildir!”