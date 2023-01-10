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“Sabıkalı hademeler işe alındı”

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Kamu-İş Başkanı Serdaroğlu, Lefkoşa’da bir ortaokulda görevli hademenin öğrencilerini taciz etmesinin sorumlusunun Eğitim Bakanlığı olduğunu belirtti

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“Sabıkalı hademeler işe alındı”
Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Lefkoşa’da bir ortaokulda hademe olarak görev yapan bir kişinin, beraberindeki iki kişiyle birlikte ortaokul öğrencilerini “taciz ettiği” iddialarını “dehşet yarattı” diyerek tepki gösterdi.
“Haklarını savunarak, grev yapan hademelerin yerine hiçbir inceleme yapmadan alelacele  alım yaparlarsa olacağı budur” diyen Serdaroğlu, bu olayın sorumlusunun Milli Eğitim Bakanlığını olduğunu savundu.
Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, konuyla ilgili açıklamasında, grevdeki hademelerin yerine alınanlar arasında “sabıkalılar" olduğu yönünde duyumlar aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:
“Çocuklarımız en kıymetli varlıklarımızdır. Bir şirkete bu kadar yetki verilemez. Bu hademelerden sabıka kaydı istendi mi, istendiyse bu insanlar okullarda nasıl işe alındı. Veliler endişe içinde. Yaşanan bu kaostan sorumlu olanlar Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ve Müsteşarı Aytunç Şirket’tir. Üzülerek söylüyoruz. Bu tarz yönetim şekli olduğu sürece, okullarımızda dehşet verici bu olaylar yaşanmaya devam edecek. Halbuki yıllardır o okullarda çalışan, denenmiş, bilinen ve tüm öğrencilerimizle adeta aile gibi olan hademelerimizle bu okullarımız güvenliydi. Ama onlar sırf iş garantisi istediler, toplu iş sözleşmesi hakkı istediler diye sokağa atıldılar. Yerlerine alınan kişilerin kimler olduğunu da mahkemeye yansıyan olayda gördük. Bu gibi olayların devam etmemesi için kamuoyunun bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesi önemlidir. Çocuklarımızın güvenliği birinci önceliğimiz olmalıdır.”
 
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