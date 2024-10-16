Oğlu Aras’ı 6 Şubat depreminde İsias Otel’de kaybeden Murat Aktuğralı, yaşadığı acıyı anlattı: "Sabah gözyaşı, akşam gözyaşı... Benim hayatta iki korkum vardı. Birisi ben hayattayken çocuklarımıza bir şey olması. İkincisi de çocuklar büyümeden bana bir şey olması... Maalesef birincisiyle yüzleştik"

Adıyaman'da 6 Şubat 2023 depreminde yıkılan İsias Otel enkazından sağ çıkan ancak 13 yaşındaki oğlu Aras’ı kaybeden Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği üyesi Murat Aktuğralı, toplumu yanlarında hissetmenin kendilerine güç verdiğini söyledi.

Kanal Sim’de Serhat İncirli’nin konuğu olan Murat Aktuğralı, enkaz altında geçirdiği çaresizliği dile getirdi

Aktuğralı, “Çocuklarımızı ararken insanlığımızdan utandığımız anlar yaşadık” dedi. Deprem anında otelin yalnızca 15 saniye içerisinde yıkıldığını belirten Aktuğralı, "Duvarlar üzerimize çöktü, çocukları bulmak için durmadan bağırdık" diye konuştu. Aktuğralı, molozların arasından çıkıp iki saat boyunca enkazın üzerinde yardım beklediklerini anlattı.

Bu acı kaybın ardından hukuk mücadelesine başladıklarını ifade eden Aktuğralı, davaların Türkiye'deki süreçlerinde kalabalık bir heyetle katıldıklarını ve bu durumun karşı tarafa korku verdiğini belirtti.

Siyasetçilerin her adımda yanlarında olduklarını hissettiklerini söyleyen Aktuğralı, "Kıbrıs Türk toplumunun desteğini her zaman yanımızda hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği’nin kurucu üyelerinden olan Aktuğralı, bu davanın yalnızca bir aile davası olmadığını, toplumsal bir dava hâline geldiğini ve Türkiye-KKTC ilişkilerini doğrudan etkileyecek sonuçları olacağını vurguladı.

Aktuğralı, olayda yakınlarını kaybedenlerin normal bir hayatı olamayacağını belirterek, buna karşı toplumdan aldıkları destekle ayakta durduklarını anlattı.

Aktuğralı, “Aras sonrasına” ilişkin soruyu yanıtlarken şunları söyledi:

“Aras sonrası hayat inanılmaz zor. Hepimiz için zor. Normal bir hayat olamaz. Bizim tek dayanağımız kızımız. Onunla hayata tutunuyoruz. Bu davayla yatıp kalkıyoruz. Rüyamızda gördüğümüzde bazen üzülüyoruz, bazen seviniyoruz rüyamızda gördük diye. Sabah gözyaşı, akşam gözyaşı. Benim hayatta iki korkum vardı. Birisi biz hayattayken çocuklarımıza bir şey olması. İkincisi de çocuklar büyümeden bana bir şey olması. Maalesef birincisiyle yüzleştik. Herhalde hayattaki en büyük acıdır. Ama bu birliktelik bize güç veriyor, onu söyleyebilirim. Bizim yolda belde çocuk bırakırken gördüğümüz ailelerle şu anda aile olduk bu dernek sayesinde. Hep birlikte hareket ediyoruz. Aynı acıyı çekiyoruz. Bu süreç böyle gidecek. Toplumu yanımızda hissediyoruz. Her adımımızda bunu gördük. Üç dakika karanlık eylemi de giderek büyüyecek.”