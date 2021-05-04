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Sabah 07.00'de açalım, 23.00'te kapatalım

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Restorancılar Birliği, restoranların açılış ve kapanış saatlerinin sabah 07:00 ile akşam 23:00 olarak tekrar düzenlenmesini istedi

Sabah 07.00'de açalım, 23.00'te kapatalım
 
Restorancılar Birliği, Sağlık Üst Kurulu’na gönderdiği yazı ile Pazar günleri de dahil olmak üzere restoranların açılış ve kapanış saatlerini sabah 07:00 ile akşam 23:00 olarak tekrar düzenlemesini istedi.
Res-Bir yaptığı açıklamada “bulaşın daha çok evlerde aile bireyleri arasında gerçekleşmekte olduğuna” dikkati çekerek saatlerin buna göre düzenlenmesini talep etti.

İşte açıklama:
Res-Bir’den yapılan açıklama şöyle:
SAĞLIK ÜST KURULUNA;
LEFKOŞA
Sağlık üst kurulumuzun değerli üyeleri, işletmelerimizin dış mekanlarını açmamıza izin vereli aşağı yukarı iki ay oldu.
Mekanlarımızı açtığımızda vakalar günlük 70/80ler civarıydı. Şu an vakalar 30’lu rakamlara geriledi.
Bize göre ülkenin genelini açmanın ve bunun neticesinde belirli yerlerde yığılmanın önüne geçmenin meyvelerini topluyoruz.
Yapılan açıklamalardan edindiğimiz bilgilerde bulaş şu an daha çok evlerde aile bireyleri arasında gerçekleşmekte. Biz bunun da sebebini bir yıldır kapalı kalan halkımızın halen daha akşamları ve pazarları açık alanda oturmak için bile restaurantlara, cafelere ve barlara gidemeyişinden dolayı özellikle pazarları ve akşamları evlerde kapalı ortamda toplanması olduğuna inanıyoruz.
Değerli sağlık üst kurulu üyeleri; sizlerden ricamız Pazar günleri de dahil olmak üzere işyerlerimizin açılış ve kapanış saatlerini sabah 07:00 ile akşam 23:00 olarak tekrar düzenlemenizdir.
 
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