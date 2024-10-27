Saatlerinizi 1 saat geri aldınız mı?

Yaz saati uygulaması sona erdi. Saatler bir saat geri alındı.
Bakanlar Kurulu'nun Resmi Gazetede yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi'ne göre, 31 Mart’ta saatlerin 1 saat ileri alınmasıyla başlayan yaz saati uygulaması bugün sona erdi.
Kış saati uygulaması 30 Mart 2025'e kadar devam edecek.
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