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Saatler bir saat ileri alındı

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Saatler bir saat ileri alındı
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Saatler dün sabah, saat 03.00’te, bir saat ileri alındı.
Bakanlar Kurulu’nun Resmî Gazete’de yayımlanan Yaz Saati Emirnamesi’ne göre, yaz saati uygulaması dün başladı.
Yaz saati uygulaması 29 Ekim Pazar günü saat 04.00’te sona erecek.
 
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