Saat 17.00 itibariyle seçime katılım % 61

Cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme sürecinin tamamlanmasına 1 saat kala, ülke genelindeki seçime katılım oranı yüzde 61.03'e çıktı.

Yüksek Seçim Kurulu saat 17.00 itibarıyla ülke genelindeki katılım oranının % 61.03 olduğunu açıkladı.

İlçelerdeki katılım oranları ise şöyle: Lefkoşa % 61.57, Gazimağusa % 59.05, Girne % 56, Güzelyurt % 59.9, İskele % 62, Lefke % 67. 59.

(HA)