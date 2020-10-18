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Saat 17.00 itibariyle seçime katılım % 61

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Saat 17.00 itibariyle seçime katılım % 61
Cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme sürecinin tamamlanmasına 1 saat kala, ülke genelindeki seçime katılım oranı yüzde 61.03'e çıktı. 
Yüksek Seçim Kurulu saat 17.00 itibarıyla ülke genelindeki katılım oranının % 61.03 olduğunu açıkladı. 
İlçelerdeki katılım oranları ise şöyle: Lefkoşa % 61.57, Gazimağusa % 59.05, Girne % 56, Güzelyurt % 59.9, İskele % 62, Lefke % 67. 59.
(HA)
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