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Saat 14.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 35.33

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Saat 14.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranı yüzde 35.33

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 14.00 itibarıyla ülke genelinde seçime katılım oranının yüzde 35.33 olduğunu açıkladı. YSK, ülke genelinde ve ilçeler bazında seçime ve halkoylamasına katılım oranlarını duyurdu.

Buna göre en yüksek oran, yüzde 40,14 ile Gazimağusa’da kaydedilirken ardından yüzde 38.55 katılımla İskele ilçesi geliyor.

Lefkoşa, yüzde 36.36’lık katılım oranıyla ilçeler arasında üçüncü sırayı alırken, Güzelyurt’ta yüzde 33, Lefke’de yüzde 32.4, Girne’de ise yüzde 31.5 katılım oldu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ve Anayasa değişikliği halkoylaması için sabah 08.00’de başlayan oy verme işlemi, saat 18.00’de tamamlanacak.

Seçimde 738 sandıkta kayıtlı 198 bin 867 seçmen oy kullanma hakkına sahip…

Cumhurbaşkanlığı için 11 aday yarışıyor.

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