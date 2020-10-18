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Saat 13.00 itibariyle seçime katılım oranı % 30

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Saat 13.00 itibariyle seçime katılım oranı % 30
Yüksek Seçim Kurulu, saat 13.00 itibarıyla ülke genelindeki seçime katılım oranının % 30.17 olduğunu açıkladı.
Açıklamaya göre, saat 13.00 itibarıyla ilçelerdeki katılım oranları ise şöyle:
Lefkoşa % 30.77
Gazimağusa % 29.18 
Girne % 29
Güzelyurt % 29.3
İskele % 30.95
Lefke % 31.82
FOTOĞRAF ÇEKİLEN OY PUSULASI
Bu arada, TAK muhabirinin, fotoğrafı çekilen oy pusulalarıyla ilgili sorusunu yanıtlayan Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, fotoğrafı çekilen herhangi bir oy pusulasının, sandığa atılmadan tespit edilmesi halinde o oy pusulasının geçersiz  sayıldığını açıkladı.
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