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Rüzgar kırdı geçirdi

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Birçok bölgede etkili olan şiddetli rüzgar, maddi hasara yol açtı. Lefkoşa’da rüzgar nedeniyle ağaçlar, park halindeki araçların üzerine devrildi. Su depoları yerlerinden oynadı

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Rüzgar kırdı geçirdi

Lefkoşa’da dün etkili olan fırtına bazı bölgelerde hasara yol açtı.
Lefkoşa Surlariçi bölgesinde bir ağaç, şiddetli rüzgara dayanamadı ve bir aracın üzerine düştü. Olay sonrası şans eseri yaralanan olmazken, araçta büyük maddi hasar oluştu.
Öte yandan ağacın elektrik tellerine de zarar vermesi sonucu bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı bildirildi. 
Göçmenköy’de ise bir evin damındaki su deposu fırtınanın etkisiyle devrildi.
Fırtına sonrası seracılar da maddi zarara uğradı. Fırtına, seraları kaplayan naylonları parçaladı, ürünlere zarar verdi.
Bu arada, fırtına nedeniyle Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne ait telefon hatları devre dışı kaldı.
 


Arabahmet Bölgesi'nde park halinde bulunan bir aracın üzerine ağaç düştü
 

Lefkoşa Sanayi Bölgesi'nde ağacın dalları koptu
 
 

Göçmenköy’de bir evin damındaki su deposu devrildi
 
 
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