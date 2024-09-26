Yakalandığı hastalığa yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybeden Avukat Feriha Çağa Uysal'ın dün doğum günüydü. Feriha’nın babası gazeteci Ufuk Çağa, sosyal medya hesabından dün yürek yakan paylaşım yaptı.

Ufuk Çağa’nın paylaşımı şöyle:

"Ah be canım kızım, ah be Feroşum

Bugün senin doğum günün

Rüzgar gibi geldin rüzgar gibi gittin

Giderken, rüzgarınla dallarımızdaki bütün yaprakları da aldın

Şimdi her rüzgar estiğinde yapraksız dallarımız tek tek kırılıyor

Senin özlemin her geçen dakika çığ gibi büyüyor

Yine de iyi ki doğdun, iyi ki kızım oldun

Umarım gittiğin yerde huzurlusun.... "