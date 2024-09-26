Yakalandığı hastalığa yenik düşerek genç yaşta hayatını kaybeden Avukat Feriha Çağa Uysal'ın dün doğum günüydü. Feriha’nın babası gazeteci Ufuk Çağa, sosyal medya hesabından dün yürek yakan paylaşım yaptı.
Ufuk Çağa’nın paylaşımı şöyle:
"Ah be canım kızım, ah be Feroşum
Bugün senin doğum günün
Rüzgar gibi geldin rüzgar gibi gittin
Giderken, rüzgarınla dallarımızdaki bütün yaprakları da aldın
Şimdi her rüzgar estiğinde yapraksız dallarımız tek tek kırılıyor
Senin özlemin her geçen dakika çığ gibi büyüyor
Yine de iyi ki doğdun, iyi ki kızım oldun
Umarım gittiğin yerde huzurlusun.... "