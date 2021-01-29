Ekonomist Mehmet Saydam, kimsenin şikayet etmemesi gerektiğini belirterek, “6 ay sonra, biz oy vereceğiz ve bunlar da yine seçilecek. Seçilen aynı seçen de aynı. Kapasitemiz budur" dedi





Ekonomist Mehmet Saydam, sosyal medyadan bir açıklama yaparak, ülkenin içinden geçtiği koşulları işaret etti.

"6 ay sonra, biz oy vereceğiz ve bunlar da yine seçilecek. Seçilen aynı seçen de aynı. Kapasitemiz budur" diyen Saydam, kimsenin şikayet etmemesi gerektiğini belirterek, "Rüzgar ektik, fırtına biçiyoruz" dedi.

Mehmet Saydam'ın paylaşımı şöyle:

"Ülke olarak kapasitemiz bu kadar. Bu ülkede sağlık kimin umrunda. Yaşananlar ortada. Bağıra bağıra 'geliyorum' dedi bu günler. Ama esas soru özel sektör açık kalmalı mı? Sağlık önlemi için hükümet şunu düşündü;

'Özel sektörü kaparsak, paramız yok ki ödeyelim. Türkiye'den 800 milyon aldık ama ama hepsini 13. maaşa, pandemi dönemi vardiya çalışan veya hiç çalışmayan kamu personelinden yaptığımız kesinti iadelerine ve 7 ay okula gitmeyen öğretmenlere 'hazırlık ödeneği' olarak aldığımız borçlara ödedik (yaklaşık 900 milyon TL, bunlar için de 100 milyon TL borç alımdı üstüne). Özel sektörü borçlandıralım sonra bakarız. Onlar kim ki, birlik olamazlar. Statüko gereği özel sektörü böler yönetiriz seçimlerde.'

Özel sektörün yüzde 70'i açık, sokaklar ve yollar insan dolu ama sözde kapatmış önlem almış gibi yaptık. Kamuda da vardiyaya geçtik. 15 gün çalışıp tam maaş alacak birçok kamu personelinin parasını tama yakın ödeyebilmek için, özel aektör çalışmalı. Gerekirse ölmeli ama çalışmalı. Herkes yerini bilecek. Bize ne özel sektörden. Onlar çalışsın kamu maliyesinin maliyetini ödesin.'

Başka tek bir mantıklı açıklama yoktur. Siyaset uğruna 50 vekil, iktidarı ve muhalefeti 13 Mart 2020'den bugüne bu ülkeyi bitirdiniz. Siz mecliste boş boş konuşup boş zamanlar harcayıp, bu ülkeyi ateşe atarken sizler de fanatikleriniz de şakşakcılarınız da alkış tutardı. Ve üstüne herkesi aptal sanırsınız hepiniz de.

İnanın, son zamanlara kadar siyasette yaşanan tüm çirkinlikler dahil ben kendi adıma sanıyordum ki 'Her şey siyaset için' Hayır... Her şey siyaset için değil, tüm siyasilerin de, bu halkın davranışları da çıkarları için değil. Ülke olarak kapasitemiz bu kadar. Çünkü 6 ay sonra, biz oy vereceğiz ve bunlar da yine seçilecek. Seçilen aynı seçen de aynı. Siyaseten de, halk olarak da kapasitemiz budur. Rüzgar ektik, fırtına biçiyoruz. Kimse şikayet etmesin!"

