Rusya’dan KKTC’ye direkt uçuş iddialarına yalanlama

Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği, Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar başlayacağı iddialarını yalanladı



Rusya’nın Güney Kıbrıs Büyükelçiliği, Moskova'nın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) direkt uçuş başlatacağına dair haberi yalanladı.

Milliyet gazetesinde önceki gün “İlk uçuş için hedef 15 Kasım” başlığıyla bir haber yayımladı.

Rusya’nın ülke olarak tanımadığı KKTC’ye direkt uçuş başlatacağı iddiasının “Diplomatik zafer” olarak nitelendiği haberde özetle şu ifadelere yer verildi:

ABD’nin Güney Kıbrıs’a yönelik silah ambargosunu kaldırmasının ardından Türkiye ve KKTC’den diplomatik bir atılım haberi geldi. Rusya’dan KKTC’ye doğrudan uçuşların başlayacağı, ilk uçuşun da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla yeni Ercan Havalimanı’nın 15 Kasım’daki açılışına yetiştirilmeye çalışıldığı öğrenildi.

Ancak bu haber Rusya tarafından yalanlandı. Sputnik Türkiye’nin aktardığına göre Rusya’nın Lefkoşa Büyükelçiliği’nden Rus basınına yapılan açıklamada, Rusya’dan KKTC'ye direkt uçak seferleri başlatmaya yönelik herhangi bir planlama ya da görüşme yapılmadığı belirtildi.

Öte yandan Rusya’dan Kuzey Kıbrıs’a doğrudan uçuşlar başlayacağı konusundaki haberler, Rum basınında geniş yankı buldu.

Rusya’dan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) doğrudan uçuşlar başlayacağı konusunda “Milliyet” gazetesinde yer alan haberin ardından yapılan açıklamalar, dünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Alithia gazetesi “Türkiye Rusya’dan İşgal Bölgelerine Uçuşlar Yapılacağını İlan Etti- Putin’in Kıbrıs Sorunu Mesajı ve Doğrudan Uçuşla İlgili Haberler” başlıklı haberinde, söz konu haberle ilgili olarak Lefkoşa Rum kesiminde büyük bir endişe varken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ise Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki yeni büyükelçisi Kipros Yorgallis’in önünde, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelindeki çözümüyle ilgili tezde istikrarlı olduklarını söylediğini iletti.

Gazete, Rum Radyo Televizyon Kurumu (RİK) muhabiri Thanasis Avgerinos’a dayanarak, Putin’in, Rusya Federasyonu’nun, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik Konseyi kararları temelinde bütünlüklü, adil ve sürdürülebilir çözümünden yana tavır takındığını vurguladığını iletti.

Gazeteye göre, Güney Kıbrıs’ın Rusya’daki yeni büyükelçisi Yorgallis ve diğer yabancı büyükelçilerin güven mektuplarının sunulması töreninde konuşan Putin, Rum Yönetimiyle olan ilişkilerinin daima kültürel ve manevi ortaklıkları ile iki halkın dostluk gelenekleri göz önüne alınarak inşa edildiğini dile getirdi.

Habere göre “bağımsız diplomatik kaynaklara” atıfta bulunan RİK muhabiri, bunun Putin’in bugüne kadar güven mektubu sunulması törenlerinde Güney Kıbrıs-Rusya ilişkileriyle ilgili en kısa açıklaması olduğunu, bununla birlikte bu açıklamada olumsuz ifadelerden kaçınıldığına işaret etti.

Öte yandan, Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçiliği ise konu hakkında Rus basınına yaptığı açıklamada “doğrudan uçuş başlamasıyla ilgili herhangi bir görüşme yapıldığını” yalanladı.

Habere göre, Güney Kıbrıs’taki Rusya Büyükelçiliği sözcüsü, Rusya Devlet Ajansı RIA Novosti’yeyaptığı açıklamada “Rusya Büyükelçiliği hiçbir zaman bu konuyla ilgili herhangi bir görüşme yapmadı. Bu gidişata yönelik herhangi bir hamlede bulunmadık. Bu konu büyükelçilikler aracılığıyla tarafların hiçbiriyle görüşülmedi. Rusya’nın Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik tezi değişmedi” ifadelerini kullandı.

Gazete, Rus sözcünün söylediklerine dayanarak “büyükelçiliğin spekülasyonları ve münferit medya kuruluşlarının doğrulanmamış açıklamalarını yorumlamadığını” da iletti.

Gazete Moskova’daki Rus diplomatik kaynakların ise ilgili haberleri “Türk basınının icadı olarak nitelendirdiğini” ve konuyla ilgili başka resmi açıklama yapılmadığını ekledi.

