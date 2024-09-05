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“Rumlarla anlaşma mümkün değil”

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Meclis Başkanı Zorlu Töre, Rumlarla anlaşmanın mümkün olmadığını söyledi ve ekledi: “Onların dostları İsrail’dir, Amerika’dır ama bizim için Türkiye vazgeçilmezdir”

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“Rumlarla anlaşma mümkün değil”
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Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni gasp edip, Meclisi'ni işgal eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türkleri temsil edemeyeceğini belirtti.

Töre, Kıbrıs meselesi konusunda Rumlarla anlaşmanın mümkün olmadığını belirterek, Rum Meclisi Başkanı Annita Dimitriu’nun EOKA anma töreninde yaptığı konuşmayı eleştirdi.

Töre, Rum Meclis Başkanının muhatabı olduğunu ve kendisine doğrularla karşılık vermeye devam edeceğini söyledi.

Annita Dimitriu’nun gasp edilmiş bir Kıbrıs Cumhuriyeti’nin başkanı olduğunu belirten Töre, “Oradaki Meclis işgal altındadır” dedi.

Töre, Annita Dimitriu ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kıbrıslı Türkleri temsil edemeyeceğini yineledi.

EOKA’nın hedefinin adaya Yunanistan’a bağlamak olduğunu anımsatan Töre, “Onların dostları İsrail’dir, Amerika’dır ama bizim için Türkiye vazgeçilmezdir” dedi.

Yeni Meclis binasıyla ilgili eleştirilere de değinen Töre, her şeye hayır diyen muhalefetin yanlışlıkları ve olumsuzlukları "yandık, bittik ve kül olduk" diyerek eleştirdiğini belirterek, bu sözlere katılmadığını söyledi.

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