“Rumların niyeti Kıbrıs Türkü’nü yok etmek”

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının niyetinin Türk tarafını federasyon görüşmelerine çekip, sıfır asker sıfır garantiyle Kıbrıs Türkü’nü yok etmek, olduğunu söyledi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının niyetinin Türk tarafını federasyon görüşmelerine çekip, tek taraflı üye oldukları Avrupa Birliği içinde sıfır asker sıfır garanti ve serbest yerleşimle Kıbrıs Türkü’nü yok etmek, Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlamak olduğunu kaydetti.

“Egemenliğimiz pazarlığa açık değil” diye konuşan Tatar, “İki devletli çözüm ve KKTC’yi güçlendirmekten başka çaremiz yoktur” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanlığı müzakere heyetiyle birlikte Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nı (KTTO) ziyaret etti, Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve ekonomisine KTTO’nun büyük katkısı bulunduğunu belirterek, birlikte hareket etmenin önemine vurgu yaptı.

Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafını, azınlık olarak gördüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Egemenliğimiz pazarlığa açık değildir.1960 yılında kurulan devletin eşit kurucu ortağız. Egemenliğimiz özden gelen haklarımızdan gelir. Müzakerelere başlamak için tanınmayı şart koşmuyoruz. Egemenliğimizin teyit edilmesini istiyoruz. Rum tarafı müzakerelere başlamak istiyorsa egemenliğimizi teyit etsin” dedi.

Tatar, “Kıbrıs’ta eğer bir anlaşma olacaksa BM teamüllerinde olduğu gibi ‘freely negotiatable (serbestçe müzakere edilebilir)’ ve ‘mutually acceptable (karşılıklı olarak kabul edilebilir) ’, yani iki halkın serbestçe oturup kendi pazarlıklarını yapacağı ve her iki halkın rızası ile gönüllü bir antlaşmaya varacağı antlaşma şekli önemlidir” ifadelerini kullandı.

Ortak zemin için Holguin’e direkt uçuş, direkt ticaret, direkt temas gerçekleştirilmesi ve sporda ambargoların kalkmasını istediklerini söylediklerini anlatan Tatar, Holguin’in anlayışla karşıladığını ancak taleplerin Rum tarafından kabul görülmediğini ifade etti.

Müzakere masasına yıllarca Rum tarafının tanınan “Kıbrıs Cumhuriyeti”, Türk tarafının ise ambargolar altında bir toplum olarak oturduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Güney Kıbrıs’ın Annan Planı’na “hayır” demesine rağmen kurucu ortak Kıbrıs Türk tarafı ve garantör ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne rağmen tek taraflı olarak Avrupa Birliği'ne alındığını, Kıbrıslı Türklerin ise verilen sözlere rağmen yıllardır izolasyon ve ambargolara maruz kaldığını vurguladı.

Muhalefetin ‘3 ay görüşelim, yolumuza bakarız’ dediğini belirten Tatar, Annan Planı ve Crans Montana görüşmelerinde bu süreçlerin yaşandığını ancak sonuç alınamadığını ifade etti.



