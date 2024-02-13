Rumların Geçişlerinde Yeni Rekor

2023 yılında kara kapılarından Kuzey Kıbrıs’a 7.7 milyon giriş oldu. Toplam 3 milyon 63 bin 408 Rum, kara kapılarını kullanarak KKTC'ye giriş yaptı. Kapıların açıldığı 2003 yılından bu yana ilk kez bu sayı yıllık olarak 3 milyonu aştı

Bir yılda KKTC'ye kara kapılarından giriş yapan Güney Kıbrıs vatandaşlarının sayısı ilk kez 3 milyonu aştıKKTC'ye kara kapıları yoluyla giriş yapan yabancıların sayısı ilk kez 5 milyonu aşarken, Güney Kıbrıs vatandaşlarının sayısı da ilk kez 3 milyonu geçti.Kıbrıslı Rumların kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a yaptığı giriş sayısı 2023’te 3 milyon 63 bin 408 ile tüm zamanların en yüksek noktasına ulaştı.2022 yılında 2 milyon 835 bin 496 Rum, kara kapılarından KKTC'ye geçmişti.Türk Lirası’nın Euro karşısında aşırı değer kaybı nedeniyle Güney’in “ucuzluk merkezine” dönüşen Kuzey’e akın akın gelen Kıbrıslı Rumların geçiş sayısı 2021’de 1 milyon 023 bin 961; 2022’de de 2 milyon 835 bin 496 olmuştu. 2022’de bir yıl öncesine göre %177 oranında artan geçişlere 2023’te %8.04 oranındaki artış da eklenince, geçiş sayısı tarihte ilk kez 3 milyonu aştı. Açıklanan resmi rakamlara göre; Güney Kıbrıs’a geçen Kıbrıslı Türk sayısı da aynı sürede %31.64 artışla 1 milyon 911 bin 837’den 2 milyon 516 bin 814 geçişe çıktı. Ancak bu sayı, açık arayla (546 bin 594 geçiş) Kıbrıslı Rumların gerisinde kaldı.2023 yılında kara kapılarını kullanarak Kuzey Kıbrıs’a geçiş yapan “yabancıların” sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre %11.55 oranında artarak, 4 milyon 672 bin 126 kişiden, 5 milyon 211 bin 977 kişiye çıktı. Girişlere yaklaşık 2,5 milyon KKTC uyruklu da dâhil edilince “kapılardan giriş yapanların” sayısı 7 milyon 697 bin 547’ye ulaşıyor.Geçişlerde Rumların ardından İngilizler ikinci sırada, Yunanlar üçüncü sırada yer aldı. 2023’te Kıbrıslı Rumlar ile yabancıların toplam girişleri ilk kez 5 milyonu; Kıbrıslı Türklerle beraber tüm girişlerin sayısı da ilk kez 7 milyonu aştı. Rakamlar ayrıca, 2023’te günde 21 bin 089 girişe işaret ediyor.