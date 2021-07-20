Kıbrıs gazisi Yaşar Gevrek,1963-1974 arasında Rumların Türklere yapmadığının kalmadığını anlattı: “Rumların baskısı yüzünden denize bile gidemezdik, deniz niyetine havuza giderdik. Barikatlardan geçerken binbir çeşit baskı görürdük”

Kıbrıs'ta Türklerin uğradığı baskı ve zulmü ortadan kaldırmak ve Ada'ya barışı getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'nın gazileri, harekatın Ada'ya ve Kıbrıs Türklerine huzur ve özgürlük getirdiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği üyeleri ile Kıbrıs gazileri Yaşar Gevrek, Ersoy Taluğ ile eşi Jale Taluğ, üzerinden 47 yıl geçen Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Gazi Gevrek, 1972'de "mücahit" olduğunu ve 1974'e kadar "Koçero Tepeleri" anılan yerde bu görevini sürdürdüğünü söyledi. 15 Temmuz 1974'te Rum-Yunan cuntasının Kıbrıs'ta darbe yaptığını ve o andan itibaren alarma geçtiklerini belirten Gevrek, 19 Temmuz'a kadar mevzilerde kaldıklarını ifade etti. Gevrek, "19 Temmuz'da bize ikişer saatlik izin verdiler, 'Gidin ailenizle helalleşin, yarın sabah çıkartma var ancak ailenize de söylemeyin.' dediler. Sabah 4 civarında iki Türk jeti başımızın üzerinden geçti ve bazı yerleri vurmaya başladı. Biz sevinçten havaya sekmeye başladık çünkü Türk askerinin gelip müdahale edeceğine inanmazdık. Birbirimize sarılıp kucaklaştık. Saat sabah 9-10 civarında korkunç bir uğultu duyduk, 'Eğer ki bu uğultu Rumların tanklarıysa yandık.' dedim. Uğultu çoğaldı ve batı tarafından kara kara uçaklar gördük. Uçaklar paraşüt atmaya başladı. Arkadaşlarla 'Türk askeri geldi.' diyerek kucaklaştık." dedi.

1963-1974 arasında Rumların Türklere yapmadığının kalmadığını hatırlatan Gevrek, Kıbrıs Türklerinin o tarihlerde çember altında yaşadıklarını kaydetti. Gevrek, "Biz Rumların baskısı yüzünden denize bile gidemezdik, deniz niyetine havuza giderdik. Barikatlardan geçerken binbir çeşit baskı görürdük. Kıbrıs Barış Harekatı sayesinde biz bu baskıdan kurtulduk. Biz Türk askerini gördüğümüzde bayram ettik. Kıbrıs Barış Harekatı öncesi Türkiye'den gelen dergilerde silahlı Mehmetçik fotoğrafı görürdük ve onları evde saklardık. Kıbrıs Barış Harekatı olmasaydı ya Kıbrıslı Türklerin hepsi eninde sonunda Rum olacaktı ya da tek bir Türk kalmayacaktı. Harekat, Kıbrıslı Türkleri özgürlüğüne kavuşturdu." ifadelerine yer verdi.

