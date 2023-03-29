Rumlardan Cumhurbaşkanı Tatar’a Londra’da saldırı girişimi

Rumlar, konferans vermek üzere Londra’da King’s Kolej’e (King’s College London) giden Cumhurbaşkanı Tatar’a saldırı girişiminde bulundu. Rum öğrencilere güvenlik görevlileri müdahale etti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Londra’da King’s Kolej’de (King’s College London) konferans verdi.Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta adil bir uzlaşının, eşit statüde iki devlet arasında olabileceğini söyledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, King’s Kolej’e gelişinde, Rum öğrenciler protesto eylemi yaptı.Türk öğrenciler, sloganlar atan ve fiziksel saldırıya teşebbüs eden Rum öğrencileri, alkışlarla protesto etti.Cumhurbaşkanı Tatar’ın konvoyunun önünü kesmeye çalışan gruba, gvenlik göevlileri müdahale etti.Türk öğrenciler eylem sırasında Cumhurbaşkanı Tatar’ı koleje gelişinde alkışlarla karşılayıp, konferans sonrası alkışlarla uğurladı.Tatar: Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasına bir tahammülü olmayan bir zihniyetCumhurbaşkanı Tatar, eylemi; Rumların, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasına bile tahammülü olmayan bir zihniyet olarak niteledi ve bu yolda asla pes etmeden mücadeleye devam edeceklerini söyledi.Tatar, eylemi “çok çirkin ve yakışıksız” olarak niteledi, Kıbrıslı Türklerin kendi davalarını anlatmalarına ve kendilerini ifade etmelerine fırsat verilmesine bile tahammülleri olmadığını kaydetti.Bu eylemi gençlerin yapmasının Rumlar’da zihniyet değişikliği olmadığını gösterdiğini ifade eden Tatar, yılmadan ve geri adım atmadan kararlılıkla yola devam edeceklerini söyledi.“Kıbrıs’ta adil bir uzlaşı eşit statüde olabilir”Konferansta, Kıbrıs sorununda geleceğe yönelik değerlendirmelerde bulunan ve Kıbrıs Türk tarafının yeni siyaseti ile Kıbrıs sorunu tarihini anlatan Tatar, King’s College öğrencilerine seslenmekten gurur duyduğunu söyledi.Tatar, Kıbrıs Türk halkının sesini her platformda duyurmak için çalıştıklarını ifade ederek, bugün burada vereceği konferansın protesto edildiğini, ancak Kıbrıs Türk tarafı olarak adada barışçıl bir çözüm bulunması için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.Kıbrıs Türk halkının yıllardır adada varoluş mücadelesi verdiğini, Türkiye’nin desteğiyle de bu mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Tatar, 1974’te Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak barış harekatını yaptığını, Kıbrıs Türk halkı için bu tarihin kırılma noktası olduğunu ve huzur ile barışa kavuştuklarını anlattı.Tatar, konferansa katılan üniversite öğrencilerinin Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksızlıklar ile mücadelesini iyi anlayıp, bu mücadelede kendilerine destek olacağına inanç belirtti.Kıbrıs Türk halkının hiç bir zaman Rum yönetimini kabul etmeyeceğini, bu çerçevede yeni siyaset mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirten Tatar, adada iki devlet ve iki halk olduğunu vurguladı.İki devletin işbirliğinde çalışarak, kaynakları paylaşabileceğini ve bölgede barışçıl sürdürülebilir bir yapı oluşturabileceğini vurgulayan Tatar, bu yüzden iki devlete dayalı egemen eşit yeni siyaseti ortaya koyduklarını söyledi.Kıbrıs Türk halkının her plana barışçıl yaklaştığını, Annan Planına “evet” demesine rağmen İzolasyonların sürdüğünü ancak Rumların AB’ye üye alındığını analatan Tatar, bu haksızlıkların ve Kıbrıs gerçeklerinin artık görülmesi gerektiğini vurguladı.Kıbrıs Türk halkının uluslararası camiadan adalet beklediğini ifade eden Tatar, KKTC devletinin kurumlarıyla barışçıl, demokratik bir devlet olduğunu kaydetti.Uluslararası camianın artık Kıbrıs Türk halkının sesini duyması, egemen eşitlik ve devletini kabul etmesi gerektiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs’ta geriye dönüşün mümkün olmadığını, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle KKTC’nin yoluna devam edeceğini söyledi.KKTC’nin anayasal adıyla Türk devletleri teşkilatına gözlemci üye kabul edildiğini, bunun önemli ve kritik bir adım olduğuna işaret eden Tatar, KKTC’nin eğitim, turizm ve üretimiyle geliştiğini, yasal olarak tanınmasa da dünyada bir cazibe merkezi haline geldiğini kaydetti, Türk Devletleri Teşkilatı ile de daha da gelişeceğini vurguladı.KKTC’nin Doğu Akdeniz’de önemli ve stratejik bir yerde bulunduğunu ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinden ve devletinden asla vazgeçmeyeceğini, Anavatan Türkiye ile birlikte devletini daha da geliştirip, bölgesinde güçlü bir devlet olarak yer alacağını belirtti.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, öğrencilerin sorularını da yanıtladı. Tatar, bölgedeki enerji kaynakları ile ilgili bir soruya karşılık, Türkiye ile birlikte KKTC’nin bölgedeki haklarını koruduğunu, bölgede tek taraflı adımlara izin verilmeyeceğini belirtti. Tatar, Türkiye’nin bölgede Kıbrıs Türk halkının haklarını koruduğunu ve güvenliğini sağladığını ifade ederek, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgede güçlü bir devlet olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk tarafı olarak bölgede gerginlik değil, barış ve huzur istediklerini ifade eden Tatar, adanın ortağı olduklarını ve işbirliği içinde geleceği inşa edebileceklerini söyledi.Tatar, KKTC’nin bölgesinde nüfus çeken bir merkez haline geldiğini, çünkü adanın barış ve huzur içinde olduğunu kaydetti, Kıbrıs sorunun çözülmesi halinde de bu potansiyelinin daha da artacağına işaret etti.Konferansı, Türkiye Cumhuriyeti Londra Büyükelçisi Koray Ertaş da izlerken, KKTC Londra Temsilcisi Çimen Keskin de hazır bulundu. Konferansın sonunda öğrenciler Cumhurbaşkanı Tatar’a alkışlarla teşekkür etti, anı fotoğrafı çektirdi.