Rumlara TMK Hüsranı

Strasbourg’taki Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi, Taşınmaz Mal Komisyonu tarafından tazminatı ödenen bir dosyanın kapatılmasına karar verdi. Avrupa Konseyi böylece TMK'nın işlevini sürdürdüğünü bir kez daha onayladı

Strasbourg’taki Avrupa Konseyi delegeler (Bakanlar) Komitesi, KKTC’de Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) tarafından tazminatı ödenen Rock Ruby dosyasının kapatılmasına onay verdi.

Söz konusu karar, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun bir kez daha Avrupa Konseyi tarafından işlevini sürdüren bir yapı olarak kabul edildiğini gösteriyor.

Avrupa Konseyi Bakanlar Kurulu’nun Rock Ruby Hotels LTD’ye ilişkin başvuruda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasına yönelik açıkladığı kararında, “Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, bu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar vermiştir” ifadelerine yer verildi.

Karara ilişkin açıklamada, ilgili davanın KKTC’de yer alan mülklere erişimin engeli ve mülkün kontrolünün kaybı nedeniyle açıldığını, Mahkeme’nin ise başvuran şirkete, mülklerinin kullanım kaybı ve manevi tazminat ile masraf ve harcamalar bakımından adil bir tazminat ödenmesini hükmettiği hatırlatıldı.

Şirketin 2005 yılında KKTC’de kurulan Taşınmaz Mal Komisyonu ile mülkün değeriyle, talep edilen ve mahkeme tarafından hükmedilen meblağların gecikme faiziyle birlikte ödenmesini öngören dostane bir anlaşmaya vardığına işaret edilen açıklamada, anlaşmaya varılan meblağın ödendiği de teyit edildi.

Açıklamada, bireysel sorunun çözülmüş olmasından dolayı, Bakanlar Komitesi’nin kendisine verilen görevleri yerine getirdiği ve söz konusu davanın incelenmesini sonlandırmaya karar verdiği vurgulandı.

TATAR: "GÜNEY KIBRIS AMACINA ULAŞAMADI"

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Konseyi’nin Taşınmaz Mal Komisyonu konusundaki tutumundan memnuniyet duyduğunu belirtti

Tatar açıklamasında, “Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi’nin 17-19 Eylül’de Strazburg’ta gerçekleştirdiği toplantıda mülkiyet konusu ele alındı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin mülkiyet rejimimizin uluslararası hukuka uygun olduğuna ve Taşınmaz Mal Komisyonunun etkin bir çare oluşturduğuna karar verdiği Demopoulos kararının sonuçlarını ortadan kaldırmak için her türlü baskıyı uygulayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) amacına ulaşamadı” dedi.

Tatar “Ülkemiz aleyhine başlatmış olduğu baskı politikasına yasal kılıf arayan Rum Yönetiminin bu girişimleri kararların uygulanmasının denetiminin kapatılmasına bir adım daha yaklaşılmasını da engelleyemedi.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Gelinen aşamada, KKTC devleti olarak, Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle Taşınmaz Mal Komisyonu’nun etkin bir şekilde çalışmasını teminen tüm adımlar atılmaktadır. Bu kapsamda, 2021 yılına kadar TMK tarafından hükmedilen tazminat kararları sonuçlandırılmıştır. Bundan sonraki dönemde TMK’nın etkinliğini daha da arttırmak için gayretlerimizi sürdüreceğiz.”