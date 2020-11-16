Rumlara Maraş çağrısı

Maraş’taki mal ve mülk sahiplerine çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş’taki mal ve mülklerin mülkiyet sahiplerine iade edilebileceğini, burasının insanlığa açılmış olacağını söyledi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş'ı ziyaret etti.Kapalı Maraş ziyaretinden dolayı, Kuzey Kıbrıs, Türkiye, Güney Kıbrıs ve dünya medyası da Kapalı Maraş’a konuşlanmış durumdaydı. Çok sayıda vatandaş da Maraş’ın giriş kapısı bölgesi ile yol boyunca Kapalı Maraş’a yapılmakta olan ziyareti izledi.Erdoğan ile beraberinde KKTC’ye gelen konuklar, Kapalı Maraş’taki sahil kenarında oluşturulan alanda ağırlandı.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk hükümetinin bu konuda desteğini aldıktan sonra Maraş adımını atıklarını söyleyerek, “Bu adımı insanlık için attık, bu adımı bu güzelim bölgenin geliştirilebilmesi, kalkındırılması, insanlara kazandırılabilmesi için attık, gerçekten çok mutluyuz” dedi.Amaçlarının 46 yıldır “bir hayalet şehir” diye nitelendirilen Maraş’ı, gelişen ve büyüyen Mağusa’ya yakışır bir şekilde insanlığa açmak, kalkındırmak olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Maraş’ı dibinde, içinde gelişen büyüyen Mağusa’ya açmak, geliştirmek ve kalkındırmak bize yakışan doğru adımdır” diye konuştu.Maraş’taki mal ve mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş’taki mal ve mülklerin mülkiyet sahiplerine iade edilebileceğini, burasının insanlığa açılmış olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Maraş’ta yaptığı temas ve incelemelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.KKTC’yi geliştirme çabaları içinde 46 yıldır kapalı olan Maraş için çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu süre içinde Maraş’ın bir bölümünün zaten açık olduğunu, ancak açık olamayan kapalı bölge olarak 46 yıldır muhafaza edilen bu güzelim bölgenin artık açılmaya hazır vaziyette olduğunu söyledi.“Bizlerin girişimleri ile Maraş’ın açılması ve eski sakinlerinin, mal, mülk sahiplerinin de buraya Taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden gelebilmeleri, mal ve mülklerine kavuşabilmeleri artık insan haklarının bir gereğidir diye düşünüyorum.”İçte tartıştıktan sonra TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tük hükümetinin bu konuda desteğini aldıktan sonra Maraş adımını atıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu adımı insanlık için attık, bu adımı bu güzelim bölgenin geliştirilebilmesi, kalkındırılması, insanlara kazandırılabilmesi için attık, gerçekten çok mutluyuz” dedi.Maraş’taki mal ve mülk sahiplerine de çağrıda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, taşınmaz Mal Komisyonu üzerinden Maraş’taki mal ve mülklerin mülkiyet sahiplerine iade edilebileceğini, burasının insanlığa açılmış olacağını söyledi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Yolumuz barış, huzur güvenlik yoludur” dedi.Erdoğan, Kapalı Maraş ziyareti sonrası, “Güney’de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmek suretiyle buradaki malları nerdeyse nasılsa bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur ve bu iş çözüme kavuşur” dediTürkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kapalı Maraş ziyareti sonrası, “Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir. Özellikle muhatabım kardeşim Ersin beye de bu gayreti bu cesareti için teşekkür ediyorum. Kendisini tebrik ediyorum, atılacak adımlarda da her zaman yanında olduğumuzu, Türkiye olarak Anavatan olarak onlarla beraber hareket edeceğimizi söylemek istiyorum” dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kapalı Maraş ziyareti sonrası basına yaptığı açıklamada, Kapalı Maraş bölgesini gördükten sonra, “Niçin Kuzey ve Güney olarak bu Kapalı Maraş bölgesi için, bütün bu güzelliğiyle buraların halkından uzak tutulmuş kapalı tutulmuş... Bu da düşündürücüdür...” ifadelerini kullandı.Erdoğan şöyle devam etti:“Taşınmaz Mal Komisyonu’nun da devreye girmesiyle Güney’de kimler varsa Taşınmaz Mal Komisyonu’na müracaat etmek suretiyle buradaki malları nerdeyse nasılsa bunların hepsinin bedeli ödenmek suretiyle buralar sahiplerini bulur ve sahiplerini bulduktan sonra da bu iş çözüme kavuşur.Sene 1974, sene 2020... Yıllar yılı burası böyle kalmış. Artık diyoruz ki; bir adım atalım mesafe alalım; çünkü uluslararası bakış hiçbir zaman Kuzey Kıbrıs’ı adil paylaşımda muhatap almamıştır.”Güney Kıbrıs’ın, Bürgenstock’taki görüşmelerde alınan kararlara uymadığını, referandumda haır dediğini anımsatan Erdoğan, buna rağmen Kuzey Kıbrıs’ın ne yazık ki adeta mahkum edildiğini Güney’in ise AB üyesi yapıldığını belirtti ve şunları dile getirdi:“O çalışmaların o görüşmelerin bizzat içinde olan biri olarak o görüşmelerdeki müzakerelerdeki insanlara, yani Kuzey Kıbrıs’a yapılan adaletsizliği hiçbir zaman hazmetmek mümkün değildir. Artık kendi göbeğimizi kendimiz kesmek durumundayız. Onun için de Kapalı Maraş bölgesinde attığımız bu adım, 15 gün önce buraya atılan adım ve süratle yapılan çalışmalarla yeni bir süreç başlamıştır. Buranın gerçek sahipleri aslında bellidir ve şimdi de gerçek sahiplerine burası kavuşacağı günü beklemektedir.”