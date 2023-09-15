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“Rumlar yanlış yaptıkları an kaybedecekleri andır”

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Kara Kuvvetleri Komutanı görevine atanıp göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini KTBK’ya gerçekleştiren Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu net mesaj verdi: “Rumlar silahlanıyor yanlış yaptıkları an kaybedecekleri andır”

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“Rumlar yanlış yaptıkları an kaybedecekleri andır”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu’nu kabul etti.
Selçuk Bayraktaroğlu kabuldeki konuşmasında, Kara Kuvvetleri Komutanı görevine atanıp göreve başladıktan sonra ilk ziyaretini Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne gerçekleştirdiğini söyledi.
Orgeneral Bayraktaroğlu, Kıbrıs’ta 1999-2001 yılları arasında Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nde tabur komutanlığı yaptığı dönemde, 1960’lı yıllardan beri adada görev yapan Türk Alayı ve Kıbrıs Türkü’nün yıllardır verdiği mücadeleyi tanıklardan dinlediğini ifade etti.
Kıbrıs’ta 1974 yılından sonra barış ve huzur olduğunu dile getiren Orgeneral Bayraktaroğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın adanın güvenliğini sağladığını vurguladı.
Kıbrıs’ta Türk bayrağının dalgalanmaya devam edeceğine dikkat çeken Orgeneral Bayraktaroğlu, “Rumlar silahlanıyor yanlış yaptıkları an kaybedecekleri andır” dedi.
 
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