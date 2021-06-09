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Rumlar tarafından egemen iki devlet kabul edilmedikçe anlaşma olmaz

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Rumlar tarafından egemen iki devlet kabul edilmedikçe anlaşma olmaz
  Rumlar tarafından egemen iki devlet kabul edilmedikçe anlaşma olmaz Diyalog TV’de yayınlanan Güne Merhaba programında Melis Günsel’in konuğu olan Zorlu Töre Kuzey Kıbrıs ve Güney Kıbrıs arasındaki geçişlerin açılması konusunda değerlendirmelerde bulundu. 14 – 15 aylık süre içerisinde karşılıklı geçişlerin kapanmasından dolayı halkın büyük sıkıntıya düştüğünü belirtti. Birkaç ay önceden tedbirler alınarak kapıların açılmasının mümkün olduğunu ancak bu tedbirlerin alınmamasından dolayı gecikmeli bir açılma olduğunu belirten Töre, Çağlayan bölgesindeki Çağlayan Kapısı olarak bilinen diğer bir adıyla Mağusa Kapısı’nın da çalışma yapılarak geçişlere açılması gerektiğini belirtti.

 
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