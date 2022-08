Rumlar kiralık ev için de Kuzey'i tercih ediyor

Akaryakıt alımı ve alışveriş için KKTC'ye geçen Rumlar, ev kiralarının daha ucuz olduğu gerekçesiyle artık Kuzey'de ev kiralamaya başladı. Birçok Kıbrıslı Rum çalışan ve öğrenci, KKTC’ye yerleşip, işlerine veya üniversitelerine gitmek için her gün sınır kapılarından geçiyor



Güney'de yayımlanan Politis gazetesi dün manşetten yer verdiği ve iç sayfadan detaylandırdığı bir haberinde, Kıbrıslı Rumların pahalılıktan kurtulmak için Kuzey Kıbrıs’ı tercih ettiklerini ifade etti.

Kuzey Kıbrıs’ta, Metehan sınır kapısını geçtikten sonra yer alan bölgede 2-3 yatak odalı dairelerin olduğu büyük siteler inşa edildiğini ve iki odalı daireler için istenen 250 Euro civarındaki kiraların ise düşük gelirli Rum öğrenciler ve gençler açısından cazip olduğunu yazan gazete, bu durumun Mağusa bölgesinde de görülmeye başlandığını ve birçok Kıbrıslı Rum çalışanın, Mağusa’yı tercih ettiğini ifade etti.

Röportaj çerçevesinde konuşan kişiler, ucuz kiralar haricinde KKTC’de genel olarak ürün ve akaryakıt fiyatlarının daha ucuz ve erişilebilir olduğunu söyledi. Rum tarafında bin Euro’dan daha az maaşa sahip gençlerin, kiraların 500 Euro’dan başladığı Güney Kıbrıs aksine, Kuzey’de yaşamlarını sürdürebileceklerini belirtti.

İç sayfadan detaylandırdığı haberinde, bazı Kıbrıslı Rum çalışan ve öğrencilerin çıkış yolunu Kuzey Kıbrıs’ta bulduklarını kaydeden gazete, KKTC’de yaşayıp, üniversitelerine gitmek için her gün sınır kapılarından (Metehan ve Lokmacı) geçen öğrenciler bulunduğunu yazdı.

Türk Lirası'nın değer kaybetmesiyle birlikte, yaşam maliyetinin Kıbrıslı Rumlar arasında artmasının bazı gençlerin Kıbrıs’ın Kuzey tarafında kalacak yer aramasına yol açtığını yazan gazete, bu kişilerin mali kazancının büyük olduğuna işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta kiraların yükselerek ilerlediğini ve bu konunun yalnızca Limasol değil, Lefkoşa’da problem teşkil ettiğini kaydeden gazete, bazı Kıbrıslı Rum ve yabancıların KKTC’ye yerleşip, işlerine veya üniversitelerine gitmek için her gün sınır kapılarından geçmesine neden olduğunu yineledi.

Gazete, Lokmacı sınır kapısındaki kontrol noktasında görevli Rum sorumlularla konuştuklarını ve bu kişilerin, KKTC’de yaşayıp üniversitelerine gitmek için her gün sınır kapısından geçen öğrenciler bulunduğunu kendilerine teyit ettiğini de iletti.

MAĞUSA BÖLGESİ

Mağusa'nın güneyindeki otellerde görevli çok sayıda çalışanın ise Mağusa bölgesinde daire kiralamayı tercih ettiğini yazan gazete, bu kişilerin işlerine gidip gelmek için her gün Derinya ve Akyar sınır kapılarından geçiş yaptıklarını belirtti.

İnsanların ikamet etmek için KKTC’yi tercih etmelerinin temel nedeninin de bu durumda ucuz kiralar olduğunu yazan gazete “yalnızca özgür Mağusa bölgesinde çalışan Kıbrıslı Rumların değil, başka ülkelerden çalışanların da işgal bölgelerinde kaldığına” işaret etti.

Güney Kıbrıs’ta, devlet veya özel üniversitelerin yakınlarında bulunan tek odalı dairelerin kiralarının en iyi ihtimalle 500 Euro’dan başladığını yineleyen gazete, Rum İstatistik Dairesi'nin yayımladığı resmi verilere dayanarak, Güney Kıbrıs’taki çalışanların büyük bir oranının maaşının bin 250 Euro civarında olduğunu belirtti.

Gazete, buna paralel olarak, çalışanların yüzde 50’sinin ayda bin 500 Euro’dan az maaş aldığını ekledi.