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"Rumlar bizi muhatap görmüyor"

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Cenevre'de yapılan Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantısında, İsviçre Milletvekilinin Kıbrıs'ta da bir araya gelinmesi gibi önerisi olduğu ancak Rum tarafının bu öneriyi reddettiği belirtildi

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"Rumlar bizi muhatap görmüyor"
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili ve Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, "Rumlar maalesef bizi hiçbir zaman eşit taraf ve muhatap olarak görmüyor. Bizi azınlık olarak görüyor." dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde devam eden Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 149'uncu Genel Kurulu kapsamında Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantısı yapıldı.

Toplantıya, Cumhuriyet Meclisini temsilen Hasipoğlu ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros katıldı.

İsviçre Parlamentosu Milletvekili Laurent Wehrli ve Portekiz Parlamentosu Milletvekili Hugo Carneiro moderatörlüğünde yapılan toplantıya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Parlamentosundan 5 temsilci katıldı.

Toplantı sonrası AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Hasipoğlu, Kıbrıs Kolaylaştırıcılar Grubu toplantılarının, mecliste temsil edilen milletvekillerinin düşüncelerini alarak Kıbrıs meselesine katkı sağlamayı ve parlamentolar arasındaki işbirliğini artırmayı amaçladığını söyledi.

Hasipoğlu, görüşmenin yapıcı ortamda geçtiğini belirterek, moderatörlerin Kıbrıs Türk ve Rum halkının yararına önerilerde bulunduğunu kaydetti.

Wehrli'nin, iklim değişikliği, afet, Avrupa Birliği uyum yasaları ve Kıbrıs'ta da bir araya gelinmesi gibi bazı önerileri olduğunu dile getiren Hasipoğlu, "Biz Kıbrıs Türk tarafı olarak bu öneriyi destekledik ancak Rum tarafı İsviçreli Milletvekili Wehrli'nin önerisini reddetti. Rum tarafının bu uzlaşmaz tavrını yadırgadık. Wehrli ve buradaki heyet de yadırgadı. Rum tarafı hep 'çözüm istiyoruz, hepimiz kardeşiz ve Kıbrıslıyız' söylemleri karşısında somut bir öneri karşılarına konulduğunda ve PAB heyetinden gelen bu önerileri reddetmeleri karşısında İsviçre ve Portekiz milletvekilleri çok şaşırdı ve üzüldü." dedi.

Hasipoğlu, her zaman uzlaşı ve konuşmaktan yana olduklarının altını çizerek, şöyle devam etti:

"Kendi pozisyonumuzu ortaya koyduk. Egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüz kabul edilmeden resmi görüşmelere başlamamız mümkün değil. Bu yaşadığımız olay bile bizim eşit uluslararası statü talep etmemizin ne kadar haklı ve meşru bir gerekçe ve pozisyon olduğunu ortaya koyuyor. Rumlar maalesef bizi hiçbir zaman bir eşit taraf ve muhatap olarak görmüyor. Bizi azınlık olarak görüyor. Maalesef bunu da bugünkü PAB toplantısında yaşadık."

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