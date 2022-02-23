Rumlar Akın Akın Geliyor

TL, Euro karşısında değer kaybettikçe, Rumlar akın akın Kuzey’e geliyor.

Güney’den Kuzey’e bir milyon geçiş KKTC’ye 2021 yılında kara sınır kapılarında n 1 milyon 23 bin 961 Kıbrıslı Rum giriş yaptı. Toplam rakamlara bakıldığı zaman ise; Kıbrıslı Rum ve diğer yabancı uyruklu kişiler ülkemize 2 milyon 440 bin 912 giriş ve 2 milyon 497 bin 195 çıkış gerçekleştirdi







Kıbrıslı Rumlar Euro’nun TL karşısında değer kazanmasıyla birlikte KKTC’ye geçişlerini de hatırı sayılı oranda artırdı.

Kasım ayında 167 bin 748 olan KKTC’ye giriş rakamı Aralık ayında 14 bin 316 artarak 182 bin 64’e yükseldi. Kıbrıslı Rumlar ülkemizden özellikle akaryakıt girim, yeme içme ve market alışverişlerine ağırlık veriyor.

2021’DE 915 BİN KKTC VATANDAŞI GÜNEYE GEÇİŞ YAPTI

KKTC vatandaşları ise 2021 yılında kara sınır kapılarından güney Kıbrıs’a 915 bin 156 kişi geçiş yaptı. Yabancıların Ocak- Aralık 2021 aylarında KKTC’ye giriş rakamı ise 503 bin 842 olarak gerçekleşti.

Kıbrıslı Rumlar ülkemizden özellikle akaryakıt giyim, yeme içme ve market alışverişlerine ağırlık veriyor. Özellikle en fazla Metehan sınır kapısını tercih eden Kıbrıslı Rumlar akaryakıtın kuzeyde güneye göre daha ucuz olması nedeniyle araçlarının depolarını kuzeyden doldurmayı sürdürüyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne 2021 yılında kara sınır kapılarından 1 milyon 23 bin 961 Kıbrıslı Rum giriş yaptı. Toplam rakamlara bakıldığı zaman ise KKTC, Kıbrıslı Rum ve diğer yabancılardan ülkemize 2 milyon 440 bin 912 giriş ve 2 milyon 497 bin 195 çıkış yaptı. Pandemi nedeniyle kısıtlamaların olduğu 2021’in Ocak ve Şubat aylarında 347 Kıbrıslı Rumlar KKTC’ye giriş yaparken, kısıtlamaların hafifletildiği Haziran- Ağustos ayları arasındaki giriş rakamı ise 351 bin 630 oldu. Sadece Eylül ayında 138 bin 218, Ekim’de 177 bin 506 KKTC’ye giriş yaptığı görülüyor.

KASIM’DA 167 BİN OLAN GİRİŞ 181 BİNE YÜKSELDİ

Kıbrıslı Rumlar Euro’nun değer kazanmasıyla birlikte KKTC’ye gelişlerini de artırdı. Kasım ayında 167 bin 748 olan KKTC’ye giriş rakamı Aralık ayında 14 bin 316 artarak 182 bin 64’e yükseldi.

KKTC vatandaşları ise 2021 yılında kara sınır kapılarından güney Kıbrıs’a 915 bin 156 kişi geçiş yaptı. Yabancıların Ocak- Aralık 2021 aylarında KKTC’ye giriş rakamı ise 503 bin 842 olarak gerçekleşti.

