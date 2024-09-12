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“Rum yönetimi şımartılıyor”

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasına tepki gösterdi ve “Rum yönetimi şımartılıyor” dedi

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“Rum yönetimi şımartılıyor”
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, düzenlediği basın toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Güney Kıbrıs ile ABD arasında imzalanan savunma anlaşmasına dikkat çeken Ömer Çelik, adadaki istikrarsızlığın kaynağının Rum yönetimi olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türkü’nü görmezden gelenlerin de Rum Yönetimi olduğunun altını çizen AK Parti Sözcüsü Çelik, “İki kurucu unsura dayalı yaklaşımdan kaçanlar onlardır. Türk'leri görmezden gelenler onlardır” dedi.

ABD’nin Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunu kaldığında, “Bu ne hukuka ne barışa hizmet eder” dediklerini hatırlatan Ömer Çelik, bu gibi adımların Rum yönetiminin şımarıklığını teşvik edecek yaklaşım olduğuna dikkat çekti.

 “Kim Akdeniz'de ne yapmak istiyorsa bunu net şekilde görüyoruz. Kayıkçı teknesi giremeyecek kadar her taraf savaş gemisi dolmuş” diyen Çelik, “Son derece yanlış ve reddedilmesi gereken yaklaşım olarak kayda girmiştir. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi Kıbrıs Türkü asla yalnız kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.

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