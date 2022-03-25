“Rum tarafının tavrı, bölge istikrarı için tehdit”

Meclis Başkanı Töre ile bir araya gelen TBMM Başkanı Şentop, Rum tarafının bölgedeki hidrokarbon çalışmalarını tek yanlı yürütmesinin, bölgenin istikrarı açısından bir tehdit oluşturduğunu ve buna fırsat vermeyeceklerini vurguladı





Ankara’da temaslarda bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM’de bir araya geldi.

Şentop ile Töre’nin yaklaşık 30 dakika süren baş başa görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

TBMM Başkanı Şentop kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs davasının milli davaları olduğunun altını çizerek, Kıbrıs Türkü ile Türkiye arasında güçlü bir görüş birliği ve ortak irade olduğuna dikkat çekti.

Şentop, 2021 yılında Cenevre’de BM tarafından düzenlenen Kıbrıs konulu gayri resmi ve 5+1 formatındaki toplantıda Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu vizyona Türkiye’nin desteğinin tam olduğunu söyledi.

Şentop, şöyle devam etti:

“Uluslararası toplumla her vesileyle adada iki ayrı halk ve devletli çözümün ancak Tatar’ın toplantıda ortaya koyduğu gerçekleri esas alan bir yaklaşımla mümkün olduğunu anlatıyoruz. Kıbrıs Türk halkının 1960’ta kazanmış olduğu hakların müktesebatında olan, bunların içerisindeki ‘egemen eşitliğin ve eşit uluslararası statüsü’ tescil edilmeden yeni bir müzakere sürecinin başlaması mümkün değildir. Aksi halde bir 50 yıl daha hiçbir sonuç alınmadan müzakere yapmanın anlamı, özellikle Türkiye ve KKTC’nin kaybedecek böyle bir zamanı yoktur.”

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin son döneminde Maraş’ı geri almak için büyük bir yaygara kopardığını söyleyen Şentop, Rumlara Maraş’ın iadesi karşısında Havalimanı’nın BM, Gazimağusa Limanı’nın ise AB kontrolünde açılması gibi bazı teklifleri KKTC’ye sunmalarının samimiyetten uzak olduğunu belirtti.

Doğu Akdeniz’in çok önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Şentop, Rum tarafının bölgedeki hidrokarbon çalışmalarını tek yanlı yürütmesinin bölgenin istikrarı açısından bir tehdit oluşturduğunu ve buna fırsat vermeyeceklerini kaydetti.

Şentop, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de kendi hakkının ve KKTC’nin haklarının ihlal edilmesine izin vermeyeceği duruşunu kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

Şentop, “Parlamentolar arasındaki ilişkileri de çok önemsiyoruz. KKTC’nin görünürlüğünü artırılmasını sağlamak amacıyla parlamenterler seviyesinde katıldığımız uluslararası toplantılarda görüşmelerimizi ifade ediyoruz. KKTC parlamenterlerinin uluslararası toplantılara katılması yönünde gayret gösteriyoruz.” dedi.

