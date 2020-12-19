Rum tarafından beter olacağız

Dr. Pilli uyardı: “Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacak” dedi



Sağlık Bakanı Ali Pilli “Vakalar artıyor, biz bunu kaldıramayız” dedi ve herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğine vurgu yaptı.

Dr. Pilli, “Bu saatten itibaren herkes yanından geçen kişinin Covid-19 olduğunu düşünerek hareket etsin. Meyhanelerde kucak kucağa oturmaya devam ederse insanlar Rum tarafından beter olacak” dedi.

Vakaları nasıl kontrol altına alınacağını bildiklerini ifade eden Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, tedbirlerin de buna göre alındığına vurgu yaptı.

Hastanede ‘hastadan bulaş olmadığının’ altını çizen Dr. Pilli, hastanede şu anda 5 bulaş olduğunu ve tümünün de dışarıdan olduğunu açıkladı. Hastanede geniş tarama yapıldığını da belirten Pilli, pozitif vakaya rastlanmadığını, temaslıların tespit edildiğini ve temaslının temaslısının dahi izole edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali, Pilli BRTK’da, Manşet +’ya açıklamalarda bulundu.

Hastanede durumun kontrol altına alındığını, ameliyatların durmasının söz konusu olmadığını ancak çok acil olmayan ameliyatların daha ileriye atıldığını ifade eden Pilli, polikliniklerin de normal çalıştığını kaydetti.

Dr. Pilli, halkın da üzerine düşeni yapması durumunda yayılmadan salgının da atlatılacağını ifade etti.

“Dün bize küfredenler, bugün bize destek” diyen Dr. Ali Pilli, günü birlik önlem almadıklarının altını çizdi.

Tedbir alınmazsa vakaların artacağına işaret eden Pilli’nin ifadeleri şöyle:

“Bizi düşman ilan ettiler meyhaneleri kapattığımız, güneye geçişi kapattığımız için. Kapatmazsak vakalar oralarda artacak, hiç kimse gitmeyecek. Vakalar yolda yanından geçerken bulaşmaz. O masalarda oturup saatlerce sohbet ederken bulaşır. Biz kapatmazsak zaten kendi kendine kapanacaklardı. Biz vakaları kontrol altına aldığımız için suçlu duruma düştük. Sağlık çalışanlarının morali bozuldu ya… Ayıp, günah ya… Herkes haddini bilecektir, konuşurken herkes toplumun sağlığını düşünerek konuşacaktır. Hata, eksiklik olabilir. Başarı olduğu ortadadır, onu da söylemek lazımdı.

Biz 7/24 çalışırken bizi gerçekten üzüyorlar. Bizim gailemiz halkın sağlığıdır, başka bir amacımız yoktur. O yüzden herkes haddini bilecektir”.

