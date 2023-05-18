“Rum tarafı, Türkiye’yi motive etmeli”

AKEL Genel Sekreteri Stefanou, umudun olması için Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’yi motive etmesi gerektiğini vurguladı

“Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkler ve Gelecek” konulu konferansta konuşan AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou, kapsamlı bir çözüm umudunu canlandırmak ve yurttaşların günlük yaşamlarını etkileyen konularda ilerleme kaydetmek için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini kaydetti.

Stefanou, AKEL’in tezinin taraflar arasında varılan yakınlaşmalar ve Guterres Çerçevesi ile müzakere sürecinin kalınan yerden yeniden başlaması ve devam etmesi olduğunu belirterek, “Sadece bu şekilde Kıbrıs sorununun kapsamlı ve kısa zamanda çözümünü ümit edebileceğimize yürekten inanıyoruz” dedi.

“Türkiye’deki seçimlerin sonucu ne olursa olsun, Türkiye’nin Crans Montana’daki çizgisine dönebileceğini beklemek mümkün mü?” sorusunu yönelten Stefanou, bunun cevabının kesin olarak verilemeyeceğini ancak AKEL olarak bu yönde umudun olması için Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıs Türk toplumu ve Türkiye’yi motive etmesi gerektiğine inandıklarını söyledi.

