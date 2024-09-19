Rum tarafı, Strasbourg’da aradığını bulamadı

Taşınmaz Mal Komitesi mekanizmasını işlevsiz hale getirmek için Avrupa Konseyi nezdinde çeşitli girişimler yapan Kıbrıs Rum Yönetimi, Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi toplantısından eli boş dönüyor.

TMK oluşu ile ilgili kararları iptal edebilmek için uğraşan Rum tarafı, Avrupa Konseyi Delegeler Komistesi’nin Avrupaİ nsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanıp uygulanmadığını denetlemek amacıyla Strasbourg’da gerçekleştirdiği insan hakları konulu toplantısında beklediği oy desteğini elde edemedi. Komitenin 17 Eylül’de başlayan toplantısında, Kıbrıs’ta "Yerlerinden Edilmiş Kişilerin Mülkiyet Hakkı" başlığı altında yapılan incelemede istediği desteği bulamayan Rum tarafı, konuyu yeniden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önüne taşımaya çalışıyordu. Rum tarafı, Kıbrıs v. Türkiye tazminat kararı ile ilgili bazı hususların AİHM tarafından yorumlanmasını sağlamak istiyor.

Diplomatik kaynaklardan alınan son dakika bilgilerine göre Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi üyeleri, Rum tarafının girişmini yeterli çoğunluk alınamadığı için reddetti.