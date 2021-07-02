TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Tatar’la önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşme yapıldı. ‘İki devlet’ vurgusu yapan Çavuşoğlu, “Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” ifadelerini kullandı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışma ziyareti amacıyla önceki akşam adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.

Görüşme, saat 13.30’da başladı. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

Görüşmenin ardından Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerinde gayrı resmi 5 artı 1 BM toplantısı sonrasında son gelişmeleri değerlendirdiklerini, o günden bu yana çok sayıda temaslarda bulunulduğunu, bu temaslarda neler görüşüldüğünü değerlendirdiklerini kaydetti.

Çavuşoğlu, 5 artı 1 gayrı resmi Cenevre toplantısının Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası olduğunu, bir dönemin kapanıp, yeni bir dönem açıldığını vurguladı.

“Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yeni gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri ortaya koydu. 1960’da kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti. Müzakerelerin ancak bundan sonra başlayabileceğini de gerek BM’ye, gerekse tüm dünyaya ilan etmiş oldu” diyen Çavuşoğlu, adada kalıcı çözümün bu öneri çerçevesinde mümkün olabileceğine işaret etti.

Rum tarafını ve uluslararası toplumu bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet eden Bakan Çavuşoğlu, tanınsa da tanınmasa da, adada iki ayrı eşit, egemen halk ile onların sahip olduğu iki devlet olduğunu vurguladı.

“Sahadaki gerçeklikten kopuk çözüm ve bu çözüm arayışları masada netice vermemiştir, bunu gördük” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’in Temmuz 2017’de siyasi eşitliği kabul etmiyorum diye masadan kalktığını, şimdi de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini reddettiğini kaydetti.

Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti kabul etmediklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir artık kapandı” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Diplomasi Formu’na katılmasından rahatsız olanlar olduğunu, onların rahatsızlığının, Cenevre’de birlikte ortaya koyulan tezi desteklediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir şey paylaşmak istemeyenler gayrı resmi, herkesin özgürce düşüncesini söyleyebileceği, herkesi davet ettiğimiz bir formda Kıbrıs Türk halkının temsilcilerini veya Kıbrıs Türk halkının herhangi bir mensubunun düşüncesini söylemesine veya katılmasına da tahammül edemedi. Hatta başkalarına da katılmayın diye telefon açtılar. Esasen bu, bunu yapanları küçültücü bir davranıştır gerçekten. Avrupalı dostlarımız bu telefondan rahatsız olduklarını bize söylediler.”

Cenevre toplantının Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası olduğunu, bir dönemin kapanıp, yeni bir dönem açıldığını vurgulayan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yeni gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri ortaya koydu. 1960’da kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti. Müzakerelerin ancak bundan sonra başlayabileceğini de gerek BM’ye, gerekse tüm dünyaya ilan etmiş oldu” dedi.

Adada kalıcı çözümün bu öneri çerçevesinde mümkün olabileceğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Rum tarafını ve uluslararası toplumu bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet ederek, tanınsa da tanınmasa da adada iki ayrı eşit, egemen halk ile onların sahip olduğu iki devlet olduğunu vurguladı.

“Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” diyen Bakan Çavuşoğlu, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’in Temmuz 2017’de siyasi eşitliği kabul etmiyorum diye masadan kalktığını, şimdi de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini reddettiğini kaydetti.

Rumların sadece sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türklerini içerecek şekilde dönüşümünü konuşurum demeye çalıştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti:

“Yani egemenlik bana ait. Rum tarafı Kıbrıs Türkü ben ne kadar uygun görürsem o kadar eşit olur dedi resmen. Cenevre’de bunları söylemeye çalıştı.”

Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti kabul etmediklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir artık kapandı” dedi.

Kapalı Maraş bölgesinde Rum mülk sahiplerinin açılım sürecini ilgiyle takip ettiklerini, başvuru sayısının arttığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Maraş açılımının şeffaf ve hukuki çerçevede olacağını, atılan adımların BM ve Güvenlik Konseyi karalarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini vurguladı