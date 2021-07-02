banner583
banner676
Bile bile zehir soluyoruz
Bile bile zehir soluyoruz
41 0
GG çocuklar için devrede
GG çocuklar için devrede
28 0
 
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
Karavancılar Büyükkonuk Belediyesi’nden temizlik bekliyor
87 1
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
Instagram bir özelliğini daha test ediyor
23 0
UKÜ ve GG kupaya yakın
UKÜ ve GG kupaya yakın
22 0
Nefes kesen maç İspanya'nın
Nefes kesen maç İspanya'nın
24 0
Mağusa Surları'nda yangın
Mağusa Surları'nda yangın
144 0
banner661
banner682

Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor

banner476

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Cumhurbaşkanı Tatar’la önce baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşme yapıldı. ‘İki devlet’ vurgusu yapan Çavuşoğlu, “Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” ifadelerini kullandı

banner666
Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor
 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, çalışma ziyareti amacıyla önceki akşam adaya gelen Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kabul etti.
Görüşme, saat 13.30’da başladı. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.
Görüşmenin ardından Tatar ve Çavuşoğlu ortak basın açıklaması yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, görüşmelerinde gayrı resmi 5 artı 1 BM toplantısı sonrasında son gelişmeleri değerlendirdiklerini, o günden bu yana çok sayıda temaslarda bulunulduğunu, bu temaslarda neler görüşüldüğünü değerlendirdiklerini kaydetti.  
Çavuşoğlu, 5 artı 1 gayrı resmi Cenevre toplantısının Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası olduğunu, bir dönemin kapanıp, yeni bir dönem açıldığını vurguladı. 
“Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yeni gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri ortaya koydu. 1960’da kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti. Müzakerelerin ancak bundan sonra başlayabileceğini de gerek BM’ye, gerekse tüm dünyaya ilan etmiş oldu” diyen Çavuşoğlu, adada kalıcı çözümün bu öneri çerçevesinde mümkün olabileceğine işaret etti. 
Rum tarafını ve uluslararası  toplumu bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet eden Bakan Çavuşoğlu, tanınsa da tanınmasa da, adada iki ayrı eşit, egemen halk ile onların sahip olduğu iki devlet olduğunu vurguladı. 
“Sahadaki gerçeklikten kopuk çözüm ve bu çözüm arayışları masada netice vermemiştir, bunu gördük” diyen Bakan Çavuşoğlu, “Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” dedi. 
Bakan Çavuşoğlu, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’in Temmuz 2017’de siyasi eşitliği kabul etmiyorum diye masadan kalktığını, şimdi de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini reddettiğini kaydetti. 
Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti kabul etmediklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir artık kapandı” dedi. 
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Diplomasi Formu’na katılmasından rahatsız olanlar olduğunu, onların rahatsızlığının, Cenevre’de birlikte ortaya koyulan tezi desteklediğini vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: 
“Kıbrıs Türk halkı ile hiçbir şey paylaşmak istemeyenler gayrı resmi, herkesin özgürce düşüncesini söyleyebileceği, herkesi davet ettiğimiz bir formda Kıbrıs Türk halkının temsilcilerini veya Kıbrıs Türk halkının herhangi bir mensubunun düşüncesini söylemesine veya katılmasına da tahammül edemedi. Hatta başkalarına da katılmayın diye telefon açtılar. Esasen bu, bunu yapanları küçültücü bir davranıştır gerçekten. Avrupalı dostlarımız bu telefondan rahatsız olduklarını bize söylediler.”  
Cenevre toplantının Kıbrıs meselesinde bir dönüm noktası olduğunu, bir dönemin kapanıp, yeni bir dönem açıldığını vurgulayan TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk tarafı Cenevre’de yeni gerçekçi ve sonuç odaklı bir öneri ortaya koydu. 1960’da kazandığı egemen eşitliğin ve eşit statünün tescil edilmesini talep etti. Müzakerelerin ancak bundan sonra başlayabileceğini de gerek BM’ye, gerekse tüm dünyaya ilan etmiş oldu” dedi. 
Adada kalıcı çözümün bu öneri çerçevesinde mümkün olabileceğine işaret eden Bakan Çavuşoğlu, Rum tarafını ve uluslararası  toplumu bu fırsatı iyi değerlendirmeye davet ederek, tanınsa da tanınmasa da adada iki ayrı eşit, egemen halk ile onların sahip olduğu iki devlet olduğunu vurguladı. 
“Rum tarafı olmayacak duaya amin demeye çalışıyor” diyen Bakan Çavuşoğlu, Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiades’in Temmuz 2017’de siyasi eşitliği kabul etmiyorum diye masadan kalktığını, şimdi de Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğini reddettiğini kaydetti. 
Rumların sadece sözde Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Kıbrıs Türklerini içerecek şekilde dönüşümünü konuşurum demeye çalıştığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu şöyle devam etti: 
“Yani egemenlik bana ait. Rum tarafı Kıbrıs Türkü ben ne kadar uygun görürsem o kadar eşit olur dedi resmen. Cenevre’de bunları söylemeye çalıştı.”
Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören bu zihniyeti kabul etmediklerine vurgu yapan Bakan Çavuşoğlu, “Bu zihniyeti biz de artık yok sayıyoruz. Rum tarafının raf ömrü dolmuş Güvenlik Konseyi kararlarının ardına saklanıp çözümsüzlüğü çözüm arayışı gibi takdim etmesini artık kabul etmiyoruz. Bu devir artık kapandı” dedi. 
Kapalı Maraş bölgesinde Rum mülk sahiplerinin açılım sürecini ilgiyle takip ettiklerini, başvuru sayısının arttığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, Maraş açılımının şeffaf ve hukuki çerçevede olacağını, atılan adımların BM ve Güvenlik Konseyi karalarını ihlal etmediğini ve etmeyeceğini vurguladı
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.