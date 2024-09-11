"Rum tarafı en az 15 çözüm planını reddetti"

İngiltere’de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, "Rum tarafı en az 15 çözüm planını reddetmiştir. Artık uluslararası toplumun ve garantör ülkelerden İngiltere’nin Kıbrıs’a daha dengeli bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir" dedi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İngiltere’deki Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve bazı Kıbrıs Türk sivil toplum temsilcileriyle KKTC Londra Temsilciliği'nde bir araya geldi. Kıbrıs sorununa değinen Tatar, şöyle dedi:

“Kıbrıs Türk halkı, Kıbrıs Adası'nda sürdürülebilir barış ve istikrar istiyor. Federal temelli bir çözüm için yarım asırdan fazla süredir müzakereler yürütülmüştür. Ancak, Rum tarafı en az 15 çözüm planını reddetmiştir. Artık uluslararası toplumun ve garantör ülkelerden biri olan İngiltere’nin Kıbrıs’a daha dengeli bir yaklaşım sergilemesi gerekmektedir. Türkiye'nin de tam desteğini alan vizyonum, egemen eşitliğimiz ve eşit uluslararası statümüze dayalı bir çözümdür. Federal temelli müzakereler tükenmiştir. Sürdürülebilir ve gerçekçi bir çözüm ancak, iki devletin iş birliği ilişkileri içerisinde var olması temeline dayanabilir.”

Öte yandan Tatar, Londra temasları kapsamında, Birleşik Krallık Parlamentosu KKTC Dostluk Grubu üyeleri tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısına katıldı.

Tatar, 2004 yılında Annan Planı döneminde Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Jack Straw'un açıklamalarına atıfta bulunarak, “Sayın Straw 2004 yılında görevdeyken federal bir çözümü destekliyordu. Ancak Kıbrıs'taki gerçekleri ve sonuçları gören Sayın Straw bugün, Kıbrıs'ta iki devletli çözüm vizyonumu açıkça desteklemekte ve çözüm öncesinde Kıbrıslı Rumların AB'ye üye olmalarına izin verilmesinin de yanlış olduğunu, bunun sadece bu sürüncemeli sorunu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etmektedir.” dedi.

Kıbrıs Türk halkının izole edilmeye devam edildiğini ve temel insan haklarından mahrum bırakıldığını belirten Tatar, uluslararası toplumun, 2004 yılında Annan Planı döneminde izolasyonların sona erdirilmesi için birçok taahhütte bulundu, ancak izolasyon ve kısıtlamaların sona erdirilmesi için verilen bu sözler yerine getirilmedi. Eğer uzun vadeli ve sürdürülebilir bir çözüm istiyorsak, Kıbrıs'taki mevcut durumun gerçeklerine odaklanmak gerekmektedir. Federal çözüm kalıpları dışında düşünmenin zamanının geldiğini ifade ettik. Kıbrıs'ta iki devlet vardır. Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar iyi komşuluk ilişkileriyle her iki tarafın da yararına olacak bir iş birliği ilişkisi içinde olabilirler. Böyle bir çözüm, doğal kaynaklar ve enerji konusunda iş birliği yapmayı da mümkün kılacak ve Kıbrıs Rum tarafı da fayda sağlayacaktır”.

Toplantıda konuşan Lord Hussain, kendi kaderini tayin etme hakkı da dahil olmak üzere Kıbrıs Türk halkının haklarının sıkı bir destekçisi olduğunu belirtti.

Barones Sarah Ludford ise, Avrupa Parlamentosu üyesi olduğu dönemde Ercan Havalimanı üzerinden Ada'ya bir ziyaret gerçekleştirdiğini ve izolasyonun etkilerini bizzat gördüğünü ifade etti. Ludford, izolasyonun sona erdirilmesi ve Kıbrıs'ta kapsamlı bir çözüme ulaşmanın yollarının aranması gerektiğini desteklediğini de söyledi.

Nesil Çalışkan da, Parlamento’yu ziyaret ettiği için Cumhurbaşkanı Tatar'a teşekkür ederek İngiltere'nin Kıbrıs adası ile tarihi bağları olduğuna işaret etti. Çalışkan, Kıbrıs'ta çözümlenmemiş bir durum olduğunu ve soruna siyasi bir çözüm bulunması gerektiği söyledi.