Rum polisi her yerde Karakaş’ı arıyor

Karakaş hakkında tutuklama emri çıkaran polis, zanlının 10 Eylül de de Güney Lefkoşa'da meydana gelen olayla ilgili ağır suç işlemek için plan yapma, darp, evrakta sahtecilik ve başkasının yerine geçme gibi suçlardan arandığını açıkladı.
Yapılan açıklamada zanlının resmini basına dağıtan polis, konuyla ilgili bilgi sahibi olanların Lefkoşa Polis Müdürlüğünden 22-80 2222 numaralı telefona ya da 1460 direkt hattına bilgi vermesi istendi.
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