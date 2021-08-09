Rum Ordusu silahlanmaya doymuyor

RMMO’ya 12 adet modern saldırı helikopteri satın alınıyor. Bu çerçevede Rum ve Sırbistan Savunma bakanlıkları arasında müzakereler devam ediyor

Rum yönetiminin, RMMO’nun elindeki Rus malı 12 Mi-35 tipi saldırı helikopterini, tüm aksam ve yedek parçalarıyla birlikte elden çıkarmaya ve yerine 12 adet modern saldırı helikopteri satın almaya karar verdiği, Rum ve Sırbistan Savunma bakanlıkları arasında müzakerelerin devam etmekte olduğu bildirildi.Güney’de yayımlanan Politis “Rus Helikopterleri Satışa Hazır… Sırbistan 11 Mi-35P’yi Almaya Hazır” başlığıyla manşete çektiği haberinde Rum Bakanlar Kurulu’nun önüne “askerî teçhizatın elden çıkarılması” konusu ile konulan bu teklifin, müzakere edilmesine onay çıktığını yazdı.Rum Savunma Bakanlığı’nın, RMMO’nun elindeki 11 Mi-35P saldırı helikopterini satıp yeni modern saldırı helikopterleri almayı hedeflediğini kaydeden Politis, bu meseleyi Sırbistan’ın, kendi hava kuvvetlerinin envanterine eklemek üzere RMMO’nun 11 Rus malı helikopterine talip olduğu senenin başından beri takip ettiğine dikkat çekti.Gazeteye göre Sırbistan Savunma Bakanlığı Kaynak Yönetimi’nden sorumlu müsteşarı Nenad Miloradovic 12 Nisan 2021’de bir teknik ekiple birlikte Baf’taki “Andreas Papandreu Hava Üssü”ne giderek Mi-35P’lerin durumunu yerinde inceledi. Bu inceleme sonucunda 20 Mayıs’ta Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan Rum Savunma Bakanlığı’na mektup göndererek 11 helikopteri satın alma isteğini resmileştirdi ve ihalenin Rum tarafınca açılmasını istedi.Rum Savunma Bakanlığı da RMMO komutanlığı da helikopterlerin satışından yana tavır koydu. Rum Bakanlar Kurulu’na ilettikleri gerekçe yazısında 20 yıl önce alınmış Rus helikopterlerinin teknolojisinin eskidiği, bakım ve onarımları için önümüzdeki 10 yıl 100 milyon Euro’luk ödenek gerektiği, Rus üretici firmalarına uygulanmakta olan yaptırımların (ABD’den) helikopterlerin bakım ve onarım için üretici firmaya gönderilmesinde çok ciddi ve aşılamaz zorluklar bulunduğu kaydedildi. Politis haberine, RMMO’dan aldığı “Mi-35P’lerin gece operasyon kabiliyeti bulunmadığı” bilgisini de ekledi.Rum Savunma Bakanlığı’nın Mi-35P’lerden oluşacak boşluğu kapatmak için yaklaşık 300 milyon Euro harcama öngören yeni programı ile 12 adet yeni, hafif sınıf saldırı helikopteri satın alımı için inceleme de başlattığı ve programda yeni saldırı helikopterlerin 10 yıl içinde iki parti halinde (ilk 5 yılda 6 ve ikinci 5 yılda 6 helikopter) alınmasının önerildiği kaydedildi.Gazete Rum yönetiminin 2001’de Rusya’dan 12 adet Mi-35P satın aldığını belirterek “bu alımdan Meclisi Savunma Komitesi Başkanı Sokratis Hasikos bile alım gerçekleştikten sonra haberdar oldu. Helikopterler Baf hava üssüne büyük bir gizlilik içerisinde Rus nakliye uçaklarıyla taşındı” ifadesini kullandı. Haberde 12 Mi-35P’nin 2006’da eğitim uçuşu sırasında düşerek kaybedildiği, kazada bir eğitim uçuşundaki bir Rus ve bir Rum subayın da öldüğü hatırlatıldı.Politis Sırbistan’dan satın alınan Sırp yapımı, 42 kilometre menzile sahip 155’lik Nora-B52KE tipi oto-mobil topçu bataryalarının geçen şubat ayında Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis, RMMO Komutanı Korgeneral Dimokritos Zervakis ve Sırbistan’ın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Marko Blagogeviç huzurunda, Kitium Atış Alanı’nda ilk atışlarını yaptığını yazdı.Haberda ayrıca, Sırp yapımı topçu bataryalarının silah sistemi, donanımı ve kabiliyetlerine dair detaylara da yer veren gazete bu bataryaların 20 km menzilli lazer güdümlü tanksavar füze rampası olarak da kullanılabileceğine de işaret etti.Geçitkale’deki İHA’lar yakın takipteRum Dışişleri Bakanlığı, Rum yönetiminin yakından takip ettiği Geçitkale ve İHA’lar hakkında yabancı devlet ve örgütlere sürekli bilgi veriyorGeçitkale’deki İnsansız Hava Aracı (İHA) üssünün operasyonel açıdan hazır olduğu, üste konuşlandırılan İHA’ların çeşitli görevlerde kullanıldığı, bu faaliyetlerin Güney Kıbrıs, İsrail ve Mısır tarafından yakın takibe alındığı kaydedildi.Fileleftheros “İHA’lar Operasyona Hazır… Lefkonuk (Geçitkale) Üssü: Bölgedeki Hedefler Net, Tatbikat ve Denetim Görevleri İcra Ediliyor” başlığıyla manşete çektiği haberde İsrail ve Mısır’ın, Türkiye’nin “hedef tahtasında bulunduklarının bilincinde olduklarını” öne sürdü.Gazete İsrail ve Mısır’ın, Türkiye’nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini ve her ikisinin de “Türk İHA’larının kendileri aleyhine operasyonlarını operasyonel açıdan karşılamaya hazır olduklarını açıkça ortaya koyduklarını” savundu.Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, Rum yönetiminin yakından takip ettiği Geçitkale ve İHA’lar hakkında yabancı devlet ve örgütlere sürekli “bilgi” veriyor. İsrail ve Mısır ile bu konuda açık hat (direkt irtibat) bulunduran Rum yönetimi “Bilgilendirme” yaparken de “Ankara’nın Geçitkale ve Boğaz’daki (deniz üssü kast ediliyor) bu hareketlerinin hem Güney Kıbrıs’ın güvenliğine hem de Doğu Akdeniz’deki istikrara ciddi tehdit teşkil ettiği” iddiasını ortaya koyuyor.Bu faaliyetlerinin, Türkiye’nin “Kıbrıs’ı üs olarak kullanıp bölgedeki askerî varlığını yükseltme arzusunu gösterdiği savunulan haberde kendisine yönelik tehditleri sınırlarının dışında durdurmak, yani bu tehditlerin Kıbrıs’ta durmasını istediği” öne sürüldü.Çoğu ülkenin bu faaliyetleri endişeyle karşıladığı, örneğin ABD’nin konuyu bölge ülkeleri ile görüşmesi dışında Türk yetkililerle de konuşup “gerilimi artıracak, istikrarsızlığı körükleyecek faaliyetlere karşı olduklarını” ilettiği de savunulan haberde şu ifadelere de yer verildi:“Türkiye jeostratejik düzeyde de varlığını güçlendiriyor. Ada’da iki devlet çözümü teziyle birlikte bu sahne, Kıbrıs sorununun çözüm perspektiflerini uzaklaştırıyor. Bölgemizde benzeri görülmemiş bir güç paylaşımı döneminden geçiyoruz. Olup bitenleri izleyen Türkiye de haklı olarak ‘prosedürün’ parçası olmak ve bu çerçevede Kıbrıs’ın işgal altındaki bölümünü, isteklerini yerine getirmek için kullanmak istiyor.”