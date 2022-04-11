Rum kadının imdadına Sivil Savunma yetişti



Çatalköy’ün doğusunda dağlık bölgede arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapan Rum kadının ayağından sorun yaşadığı ve yürüyüşe devam edemediği için, arkadaşları dün saat 13:30’da Sivil Savunma Alo 101 Acil Yardım Hattı’nı arayarak yardım talebinde bulundu.

Alınan ihbar üzerine hemen harekete geçen Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma ekibi, 42 yaşındaki Rum kadını bulunduğu yerden kurtarma aracı ile alarak, Girne Akçiçek Hastahanesi’ne naklini gerçekleştirdi.

Hastanede yapılan ilk müdahale ve röntgen çekiminde Rum kadının ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildiği bildirildi.

