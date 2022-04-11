banner762
banner815
15 0
Konut kredileri 5 aydır artıyor
Konut kredileri 5 aydır artıyor
13 0
 
Cihangir’den, ‘Kaymaklı’ galibiyet
Cihangir’den, ‘Kaymaklı’ galibiyet
15 0
Ramazan ayında kilo almayı önlemenin yolu, sahura kalkmaktan geçiyor!
Ramazan ayında kilo almayı önlemenin yolu, sahura kalkmaktan geçiyor!
34 0
Fırtına, Gaziantep'te
Fırtına, Gaziantep'te "rötar" yaptı
21 0
Kinder’de salmonella paniği
Kinder’de salmonella paniği
35 0
Sıcaklık düşüyor, fırtına geliyor
Sıcaklık düşüyor, fırtına geliyor
122 0
banner797
banner794

Rum kadının imdadına Sivil Savunma yetişti

banner476

Rum kadının imdadına Sivil Savunma yetişti
 
Çatalköy’ün doğusunda dağlık bölgede arkadaşları ile birlikte yürüyüş yapan Rum kadının ayağından sorun yaşadığı ve yürüyüşe devam edemediği için, arkadaşları dün saat 13:30’da Sivil Savunma Alo 101 Acil Yardım Hattı’nı arayarak yardım talebinde bulundu.
Alınan ihbar üzerine hemen harekete geçen Sivil Savunma Girne Bölge Müdürlüğü Arama-Kurtarma ekibi, 42 yaşındaki Rum kadını bulunduğu yerden kurtarma aracı ile alarak, Girne Akçiçek Hastahanesi’ne naklini gerçekleştirdi.
Hastanede yapılan ilk müdahale ve röntgen çekiminde Rum kadının ayağında parçalı kırık olduğu tespit edildiği bildirildi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.