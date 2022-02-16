Rum işadamından Falyalı için başsağlığı mesajı

Güney'de karanlık bağlantılarıyla tanınan iş insanı Loukas Fanieros, "arkadaşım" dediği Halil Falyalı için başsağlığı mesajı yayımladı, Falyalı’dan "adam gibi adam" olarak bahsetti



İş insanı Halil Falyalı'nın silahlı saldırı sonucu ölümü Güney Kıbrıs'ta da gündem oldu.

Kıbrıs’ın güneyinde karanlık bağlantılarıyla tanınan ve Ermis Aradippou/Aradip futbol kulübünün başkanı olan Loukas Fanieros, "arkadaşım" dediği Falyalı için başsağlığı mesajı paylaştı.

Güney Kıbrıslı gazeteci Nikolaos Stelya'nın Türkiye'den Gazete Duvar'daki haberine göre, Loukas Fanieros, Stelya'nın tabiriyle "karanlık ve derin bağlantılarıyla" tanınan bir ailenin ferdi.

Aile özellikle Larnaka bölgesinin ekonomisinde faal bir durumda. Fanieros ayrıca, son yıllarda futbola da merak salmış durumda.

"Rum mafyasından Falyalı için taziye mesajı" başlığıyla çıkan haberde, çok sayıda işletmenin sahibi olmanın yanında Ermis Aradippou/Aradip futbol kulübünün başkanlığını da yapan Fanieros'un, Falyalı’nın öldürülmesinden dolayı üzüntüsünü sosyal medya aracılığıyla ifade ettiğine yer verildi.

Fanieros, ilk yayımladığı taziye mesajında Falyalı’dan "adam gibi adam" olarak bahsetti, “Seni tanıdığım için çok mutlu oldum. Benim için ölmedin.” ifadelerini kullandı.

Loukas Fanieros ikinci mesajında ise Falyalı ile olan ilişkisine değindi: “Nerede olursan ol iyi ol arkadaşım. Ben senin kim olduğunu biliyorum. Sana 'Kıbrıslılara yardım et' dediğimde daima yardıma koşardın. Ahna’da (Düzce), ara bölgede, avcılık yapan iki genci hapishaneden çıkardın. Ve bundan dolayı da gazeteler seni eleştirdi."

FALYALI'NIN HESABINDA İKİLİNİN FOTOĞRAFLARI VAR

Halil Falyalı'nın kişisel sosyal medya hesabında Loukas Fanieros ile birlikte çekindikleri bir kare yer alıyor. Falyalı, 6 Şubat 2015 tarihinde yaptığı paylaşıma, "Dostum Loukas Fanieros ile birlikte..." notunu düşmüştü.



